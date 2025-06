Rigenerazione urbana in centro: "Crowdfunding immobiliare civico"

Il Comune stanzia 150mila euro per l’acquisto dei locali che ospitano la sede della Fondazione San Miniato Promozione in Piazza del Popolo. Forza Italia non condivide l’operazione. "Una somma così importante avrebbe potuto, e dovuto, essere investita in maniera più lungimirante, in particolare nella rigenerazione urbana di immobili oggi in stato di abbandono, alcuni dei quali di rilevante valore sociale per San Miniato", spiega il coorcinamento azzurro che lancia una contro proposta. "Un crowdfunding immobiliare civico – dice Forza Italia –: uno strumento che consente di coinvolgere cittadini e investitori privati nel recupero di immobili dismessi, garantendo al tempo stesso trasparenza, ritorno economico e beneficio pubblico.

Questa proposta è perfettamente compatibile con il quadro normativo italiano" Inoltre, numerosi comuni italiani hanno iniziato a collaborare con piattaforme specializzate per progetti di riqualificazione urbana tramite il coinvolgimento dei cittadini.

Ci sono esempi concreti a Bologna: grazie a un progetto di equity crowdfunding, cittadini e investitori hanno partecipato alla ristrutturazione di uno storico cinema, trasformandolo in un centro culturale multifunzionale".

Come funzionerebbe a San Miniato?"Il Comune potrebbe individuare un edificio storico o strategico da recuperare (oggi in mano a privati), e lanciare, tramite una piattaforma autorizzata Consob, una campagna pubblica di raccolta fondi – spiega una nota – . I cittadini potrebbero investire a partire da poche centinaia di euro. Un’operazione simile creerebbe valore sociale, rafforzerebbe il senso di appartenenza alla comunità e offrirebbe una leva finanziaria alternativa per evitare di gravare sempre sulla fiscalità ordinaria".

"Spendere oggi 150mila euro per locali già funzionanti è una scelta miope, che manca di visione strategica – conclude la nota –. L’alternativa che proponiamo è concreta, sostenibile e in linea con le migliori pratiche amministrative d’Italia ed Europa.

Il crowdfunding immobiliare civico può essere la chiave per ridare vita a San Miniato, promuovendo un modello di sviluppo partecipato, innovativo e responsabile".