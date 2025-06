Dopo al visita ai campi di sterminio. Le riflessioni degli studenti a teatro: "Impegno per pace e tolleranza"

Un momento di riflessione e condivisione. Al Teatro Comunale di Fauglia, si è tenuto un intenso momento che ha visto protagonisti i giovani. Ovvero gli studenti delle classi terze della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Mariti, vincitori del bando promosso dall’Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti. I ragazzi hanno avuto l’opportunità di raccontare, davanti ai loro compagni, alla dirigente scolastica, ai docenti, ai sindaci e agli amministratori presenti, l’esperienza vissuta durante il Pellegrinaggio della Memoria, che li ha portati a visitare luoghi simbolo dell’orrore nazista: Dachau, Ebensee, Gusen, il Castello di Hartheim e Mauthausen.

Nel corso dell’evento sono stati anche esposti – si apprende – alcuni degli elaborati che gli studenti avevano realizzato per partecipare al bando e aggiudicarsi l’opportunità di prendere parte al pellegrinaggio. È la prima volta che l’istituto partecipa a questa importante iniziativa, "e siamo fermamente convinti – è stato sottolineato – che mantenere viva la memoria non sia solo un dovere morale, ma un impegno civile necessario per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza dei diritti umani, della pace e della democrazia".

Particolarmente significativa la presenza di Laura Geloni, presidente di Aned Pisa, che ha accompagnato i ragazzi nel viaggio e ha condiviso la testimonianza delle atrocità vissute dal padre, deportato nei campi di concentramento. La sua presenza ha reso ancora più toccante e autentico il percorso di consapevolezza intrapreso dagli studenti. Attraverso le loro parole, i loro sguardi e i loro lavori, i ragazzi sono diventati nuovi testimoni, custodi di una memoria che non deve e non può essere dimenticata.