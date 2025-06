La Luna è azzura, tre giorni e un’edizione fiabesca

La magia de "La Luna è azzurra" 42esimo festival internazionale del teatro di figura, tornerà in centro storico il il 20, 21 e 22 giugno. Sotto la Rocca il teatro di figura ha trovato il suo habitat ideale: le sue baracche, i suoi teli, i suoi fili entrano in relazione con la città e suggeriscono un altro modo di vederla, ci fanno nutrire della bellezza dei suoi monumenti e dei suoi spazi urbani. "La luna è azzurra festival" è diventato un appuntamento irrinunciabile per migliaia di persone e di famiglie.

Quest’anno sarà un’edizione fiabesca con due luoghi segreti da esplorare, due piccoli scrigni: l’ingresso di Palazzo Roffia e l’Orcio d’oro che accoglieranno due micro spettacoli raffinati e poetici per pochi spettatori per volta con prenotazione sul posto. In questi tre giorni di Luna azzurra, la città teatro di San Miniato sarà invasa dalle baracche, dai burattini, dalle marionette a filo, dalle ombre, dalle maschere, dalle orchestrine e da tanti spettacoli che si snoderanno da Piazza Duomo fino ai Loggiati di San Domenico. Saranno ospitate 16 compagnie, 8 spettacoli al giorno, per più di trenta repliche. Ogni sera sarà aperta la mostra “Libri con le ali” con un omaggio alla fiaba illustrata all‘Orcio d’Oro’.