Sport, divertimento e prevenzione. E’ "Matti di te" in ricordo di Giani

MONTOPOLI"Matti di te" è l’evento di sport e sensibilizzazione sulla salute e l’importanza di presidi salvavita durante le gare. Ma è soprattutto la giornata in ricordo di Mattia Giani, il 26enne di San Romano morto nell’aprile dello scorso anno per un malore durante la partita del campionato di Eccellenza tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino, la squadra dove Giani giocava. Sabato 14 giugno piazza della Costituzione a San Romano si trasformerà in un campo da gioco per tornei di calcio e volley, incontri, testimonianze e una grande cena già sold out con oltre 300 prenotazioni. Tanti gli ospiti Gigi Buffon, Ciccio Graziani, Giampaolo Pazzini, i giornalisti Fernando Siani, Riccardo Trevisani e l’autore di alcuni best-seller sulla storia del calcio Giuseppe Pastore. Doveva esserci anche Gianfranco Butinar, noto per le imitazioni delle telecronache di Bruno Pizzul. Ma un malore improvviso l’ha strappato alla vita la scorsa settimana a soli 51 anni. Verrà ricordato.

Tra i principali collaboratori dell’evento c’è Gianluca Mancini, vicecapitano della Roma, montopolese e amico di Giani. Durante la conferenza stampa di presentazione in sala consiliare a Montopoli, Mancini ha partecipato in collegamento video. "Quando mi hanno raccontato l’idea ho detto subito di sì. Fa piacere la partecipazione di tante realtà locali, il nostro paese è piccolo – ha detto il campione della Roma – ma quando vogliamo ci uniamo con grande forza e questo mi rende orgoglioso di essere montopolese. Il tema della salute e dei defibrillatori è importante, ma purtroppo molto spesso viene ancora preso sottogamba". "Matti di te" è l’evento per ricordare Mattia Giani voluto dai suoi amici che hanno deciso di organizzare una grande festa della sport a un anno dalla sua scomparsa. L’organizzazione è curata dalla palestra Body Revolution con il sostegno dell’associazione nazionale Live Charity e il patrocinio del Comune di Montopoli. La sindaca Linda Vanni ha messo in evidenza l’orgoglio di ospitare questa manifestazione. "Volerla organizzare a San Romano – ha detto Vanni – vuol dire amare questo luogo. Sarà una giornata di sport, benessere e salute. Questi giovani stanno costruendo qualcosa di magico. Grazie. Conosciamo quanto conti la presenza di defibrillatori e questo dimostra un doppio amore per il territorio e per il prossimo".

L’obiettivo è raccogliere fondi a sostegno del progetto "Italia cardioprotetta–Cuore batticuore" per i defibrillatori nelle strutture pubbliche. Gli organizzatori Gianluca Romano, Samuele Marconcini e Alessio Fiaschi: "Vogliamo ricordare un nostro amico e ciò che non deve più accadere; per questo ci teniamo affinché siano sempre più presenti defibrillatori nei luoghi pubblici, alle fermate degli autobus, ovunque". Venti le squadre iscritte ai tornei di volley e calcetto. L’accesso è libero. Importante il supporto degli uffici comunali. La Toscro Romagnola verrà chiusa con deviazioni in loco. Via Gramsci sarà a senso unico. Bus navetta da piazza Magellano. Divieto di vendere alcol in bottiglia.

g.n.