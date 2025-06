Mille firme per la biblioteca: "Più aperta e accessibile"

CASTELFRANCOOltre mille firme raccolte a sostegno della petizione "Non chiudiamo la conoscenza a Castelfranco: per una biblioteca comunale più aperta e accessibile" organizzata da un gruppo di cittadini composto da Manuela Cupidi, Marco Volpi, Paola Cupidi, Patrizia Tamburini, Ilaria Falaschi, Barbara Ricci. "Le firme sono depositate al protocollo con una lettera a sindaco e giunta ai quali chiediamo un incontro – dicono i promotori della petizione – L’iniziativa nasce dalla ferma contrarietà alla decisione dell’amministrazione comunale di ridurre l’orario di apertura della biblioteca dal giugno 2024. Questa scelta sta impoverendo il tessuto culturale e sociale della comunità, con gravi ricadute su giovani e ragazzi. La biblioteca comunale è un centro di promozione culturale, presidio educativo e spazio di aggregazione fondamentale per la formazione delle nuove generazioni. L’importanza di questa funzione, svolta efficacemente per decenni e testimoniata dai dati sugli accessi, non può essere surrogata da altre realtà". "Le chiudure del lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio e del sabato mattina sono un danno inaccettabile per l’intera collettività – concludono i promotori della petizione – Per questo, chiediamo a sindaco e giunta di mettere in atto ogni possibile azione, esplorando anche collaborazioni con il terzo settore, al fine di garantire da settembre 2025 il ritorno agli orari di apertura completi precedentemente in vigore".