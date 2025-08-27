Ancora calciomercato . Ma siamo alla volata

Manca sempre meno al ritorno in campo, considerando che già domenica prossima si terrà il primo turno di Coppa Italia di Eccellenza e Promozione.

Ecco quindi che le società di Prato e provincia hanno già provveduto da tempo ad allestire le rose delle rispettive prime squadre, ma ci sono ancora i margini per mettere a segno le ultime operazioni in entrata ed in uscita, sfruttando eventuali occasioni proposte dal mercato.

La Virtus Comeana ha ufficializzato gli staff tecnici: Francesco Gravante è stato confermato alla guida della prima squadra, coadiuvato da Francesco Romboni. Enrico Caramelli sarà invece il nuovo mister dell’U19, con Niccolò Becagli come vice ed Andrea Capannoli come allenatore dei portieri.

Sempre in Seconda, il Chiesanuova ha ufficializzato l’arrivo di Antonio Cibella: il nuovo mister Albert Shehaj avrà così a disposizione un attaccante che soprattutto con la maglia de La Briglia, in passato, ha trovato spesso la via del gol in Terza. Allo stesso modo, Ivan Kobali è un nuovo giocatore de La Libertà Viaccia che affronterà il torneo da neopromosso (sempre sotto la guida di coach Sensi, già confermato da tempo dopo la vittoria dello scorso campionato di Terza Categoria).

La Querce ha confermato in panchina Maurizio Vespasiano: dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione, il tecnico ha peraltro ritrovato proprio due giorni fa la squadra al Becheroni per iniziare la preparazione atletica.

Scendendo in Terza Categoria, diverse le novità in casa San Giusto: la dirigenza ha annunciato il ritorno del centrocampista Manuel Contorno (dopo un’annata spesa in Prima Categoria al CF 2001) e le riconferme dei centrocampista Badr Edine, Edaordo Rigamenti e Niccolò Ottaviani, dell’attaccante Lorenzo Moretti e del difensore Christian Brazzini. Il Prato Nord U21, che disputerà per il secondo anno consecutivo il campionato di Terza, sarà affidato nuovamente a mister Gianni Rauseo.

Ed in chiusura c’è il Montepiano, pronto a rientrare dopo un anno di inattività, che domenica prossima dovrebbe presentare ufficialmente staff tecnico e rosa per gli impegni in campionato e Coppa Faggi. Alessandro Sarti l’ultimo giocatore ad esser stato annunciato in ordine cronologico (proprio nelle scorse ore) dal rinnovato sodalizio montepianino.

Giovanni Fiorentino