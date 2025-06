Cagliari, Sassuolo e Cremonese. Il mercato e le strategie estive

Non c’è soltanto il Pisa: anche un’altra formazione che verosimilmente nella prossima stagione sarà impegnata nella corsa per il raggiungimento dell’obiettivo della salvezza è coinvolta in un giro di affari con il Napoli. Si tratta del Cagliari, che in queste ore sta decidendo il da farsi sui riscatti dei prestiti degli elementi avuti tra le proprie file nel campionato 2024-2025. Gli isolani con tutta probabilità sborseranno 8 milioni di euro per acquisire il cartellino del portiere Elia Caprile: l’intento della società guidata dal presidente Giulini è di fare cassa, rivendendo l’estremo difensore a un prezzo maggiore subito dopo averlo riscattato dal Napoli.

Nel taccuino del Cagliari c’è anche un attaccante che negli Europei Under 21 in corso si è messo in mostra con la casacca dell’Italia: è Giuseppe Ambrosino, classe 2003, nell’annata appena conclusa in prestito al Frosinone. Gli isolani sarebbero decisi ad affondare il colpo per il suo cartellino, così come vorrebbero riscattare Roberto Piccoli dall’Atalanta. Una delle neopromosse, il Sassuolo, si prepara a salutare Pinamonti: il centravanti è deciso a giocarsi le sue carte in una compagine in lotta per l’accesso all’Europa.

I neroverdi vorrebbero riempire la sua casella con Dany Mota Carvalho: il portoghese classe 1997, dopo aver scritto pagine di storia recente del Monza, non resterà in cadetteria con i brianzoli. Ma c’è anche un altro elemento tra i biancorossi che interessa da vicino gli emiliani: si tratta di Colpani, tornato in Brianza dopo la fine dell’esperienza con la Fiorentina. Per la fascia invece è concreto l’approccio col Bari per il francese Dorval.

L’altra neopromossa, la Cremonese, è ancora intenta a sfogliare la margherita del successore di Giovanni Stroppa. Nel week end sembrava essersi sbloccata la pista che porta a Davide Nicola, ma in realtà la panchina grigiorossa è ancora senza padrone e adesso l’ex mister del Cagliari sembra più lontano: hanno riguadagnato terreno Giampaolo, D’Aversa e Gotti. Ne consegue una prima fase del mercato molto nebulosa, con tanti nomi nell’agenda del diesse Giacchetta ma nessun tecnico che indirizzi la strada: tra questi, figurano Zappa e Augello, esterni di proprietà del Cagliari.

Dalle parti di Verona invece si sta provando a imbastire una doppia operazione con la Fiorentina: l’Hellas vorrebbe acquisire i cartellini dei difensori Nicolas Valentini e Matias Moreno, considerati esuberi dalla società viola. Infine il Genoa ha accolto il suo nuovo fantasista: è il 23enne danese Albert Grønbæk, sbarcato in Italia con la formula del prestito con diritto di riscatto dai francesi del Rennes.

