FI: "Alessandro unisce visione e concretezza"

Adesso è ufficiale: Alessandro Tomasi correrà per la presidenza della Regione Toscana con la coalizione di centrodestra. E Forza Italia scioglie ogni riserva, annunciando un sostegno "convinto ed entusiasta".

"La candidatura di Tomasi – spiegano i commissari provinciali di Prato, Francesco Cappelli e Lorenzo Santi – è per noi motivo di orgoglio. Nel 2017 conquistò Pistoia, città simbolo della Toscana, e nel 2022 fu riconfermato sindaco al primo turno, un risultato straordinario e rarissimo in un capoluogo di provincia. È la dimostrazione concreta della fiducia che i cittadini hanno riposto nella sua capacità di governare e portare risultati".

Per Forza Italia, il valore aggiunto di Tomasi è la sua impronta amministrativa: "La Toscana ha bisogno di una guida che unisca visione e concretezza, capace di mettere al centro i problemi reali e dare risposte efficaci. Il modello sperimentato a Pistoia, fatto di pragmatismo, serietà e vicinanza al territorio, è quello che vogliamo portare in Regione". Cappelli e Santi assicurano che Prato avrà un ruolo di primo piano nella amministrazione regionale: "Nel programma di governo daremo priorità a sanità, infrastrutture, sicurezza e sostegno al tessuto produttivo. Con Tomasi governatore, siamo certi che la Toscana potrà finalmente voltare pagina".

Alessandro Tomasi, 45 anni, sindaco di Pistoia al secondo mandato in quota Fratelli d’Italia, è da lunedì pomeriggio il candidato ufficiale del centrodestra per le prossime Regionali in Toscana del 12 e 13 ottobre.