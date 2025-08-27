Hockey Prato, anno zero. Si riparte da Bernardini

Aveva lasciato la guida della prima squadra dell’Hockey Prato un paio di stagioni fa. E dopo circa un anno di stop, Enrico Bernardini è pronto a tornare al timone della formazione che disputerà la Serie B 2025/26. Lo ha fatto sapere pochi giorni fa la società, per la quale si profila una sorta di "anno zero" ripartendo comunque dai circa cento tesserati attuali. Il presidente Massimiliano Giardi aveva infatti fatto sapere già lo scorso giugno che il club non avrebbe preso parte al prossimo campionato di Serie A2 (nonostante il sesto posto conquistato nella scorsa annata facesse comunque ben sperare, sotto il profilo agonistico) per ripartire dalla Serie B, sulla base del regolamento che impone alle formazioni di A2 di schierare anche una seconda squadra nella categoria inferiore. E così sarà: la mente torna quindi a quasi un decennio fa, uno degli ultimi tornei di B disputati, quando in panchina c’era Patrizio Lorenzini e la "gara di cartello" era il derby con l’HP Maliseti del sarzanese Paolo De Rinaldis. Per dare esperienza e solidità, in panchina è tornato per l’appunto Bernardini, che non ha bisogno di presentazioni: leggenda dell’hockey da giocatore, poco prima del ritiro ha fatto in tempo a mettere la firma sotto lo "storico" scudetto vinto dalla Primavera Prato nel 2002/03. II tempo per allenare il gruppo tra l’altro non gli mancherà, visto che (coppa a parte) l’importante sarà farsi trovare pronti per l’inizio del nuovo anno. La compagine pratese è stata inserita nel girone E di campionato e secondo il calendario reso noto sul sito web della Fisr affronterà Pumas Viareggio (il 6 gennaio prossimo) Follonica (24 gennaio) Viareggio (31 gennaio) Rotellistica Camaiore (7 febbraio) CP Grosseto (21 febbraio) e Cgc Viareggio (1 marzo) per poi prepararsi al girone di ritorno ripartendo dai Pumas Viareggio. Il "nuovo debutto" di Bernardini si concretizzerà perl il prossimo 5 ottobre in coppa, contro il CP Grosseto. Oltre al campionato di B, l’Hockey Prato disputerà anche i campionati U15 (con la squadra che dovrebbe essere affidata ad Oscar Barbani) U13 ed U11. Sulla carta ci sono tutte le premesse per far bene, tentando di risalire. Ma soprattutto, per lavorare al meglio sulle giovanili ed arrivare in prospettiva per allestire anche la seconda squadra.

Giovanni Fiorentino