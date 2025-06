Colpi di calciomercato. Tutte le squadre in campo

Il 1 luglio è sempre più vicino: anche se mancano mesi all’inizio dei campionati, la stagione 2025/26 inizierà ufficialmente martedì prossimo e le società di Prato e provincia sono più che mai attive sul mercato. Partendo dalla Prima Categoria, per il Maliseti Seano è tempo di conferme: dopo aver annunciato la permanenza di mister Jacopo Masi, il club ha comunicato nelle scorse ore che anche il vice-capitano Samuele Breschi continuerà a far parte dell’organico. Non seguirà invece lo Jolo in Promozione Francesco Bettazzi: il giocatore, tra i protagonisti della scorsa annata, ha lasciato il club presieduto da Gianrico Antoni per rimanere in Prima ed accettare l’offerta dell’AM Aglianese (con il sodalizio neroverde che ne ha comunicato l’arrivo proprio due giorni fa). Tra le neopromosse, i dirigenti della Pietà 2004 hanno confermato il tecnico Gianfranco Trupia e l’annuncio dovrebbe arrivare durante la presentazione della squadra (nel giro di poche settimane). Allo stesso modo il Viaccia, che ha confermato come dirigenti Claudio Gori e Cristiano Reali, dovrebbe ufficializzare nei prossimi giorni Giacomo Marchiseppe come nuovo allenatore e l’attaccante Andrea Batacchi (tra i migliori dello scorso torneo di Terza) come primmo innesto. Scendendo invece in Seconda Categoria, sta nascendo il "nuovo" Chiesanuova: la panchina dovrebbe essere affidata alla coppia Shehaj – Falciani, con la dirigenza che sarebbe ad un passo dagli attaccanti Antony Cibella e Gabiele Rinaldi (protagonisti con il Tobbiana nello scorso campionato di Terza Categoria). Anche La Querce sta confermandosi particolarmente attiva sul mercato: la prima squadra potrà contare sui due nuovi innesti rappresentati dall’esperto difensore Luca Traversi (classe 1990) e dal giovane portiere Tommaso Lauria (classe 2005). Alta anche l’attenzione per quel che concerne il settore giovanile: sotto questo profilo, il direttore sportivo D’Elia ha inoltre confermato Lorenzo Bonaiuti alla guida dei "Giovanissimi". Chiusura con un ex-professionista: il portiere ventottenne Andrea Giusti ha firmato pochi giorni fa con l’Aquila Montevarchi. Il giocatore nato a Prato, reduce da due stagioni al Siena fra Eccellenza e Serie D, ripartirà quindi dalla D e da quella società che pochi anni fa gli diede la possibilità di esordire in Serie C.

Giovanni Fiorentino