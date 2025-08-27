Prince Charles Atamah giocherà nella capitale

Prima l’Europeo Under 20 vinto con la Nazionale azzurra, poi il trasferimento alla Luiss Roma. Non è certo stata un’estate banale per Prince Charles Atamah, fresco di titolo continentale con l’Italia, ma anche di cambio di casacca. il classe 2006, cresciuto nell’Union Prato (dove è rimasto fino al 2021), ha infatti deciso di accettare la chiamata della società capitolina, che militerà nel girone B di Serie B Nazionale nella stagione 2025/26. Il centro saluta così l’Orange1 Basket Bassano: con l’Under 19 Eccellenza dei veneti è arrivato fino agli spareggi di Caserta nell’ultima annata, viaggiando a una media di 9.1 punti e 7.5 rimbalzi a gara durante la regular season. Numeri che, assieme a quelli collezionati durante gli Europei (chiusi da Atamah con una media di 4,1 punti e 4,2 rimbalzi in 16,2 minuti di utilizzo a partita), hanno attirato l’attenzione della Luiss Roma, che ha deciso di tesserare il cestista pratese. "Per Atamah si aprirà ora un nuovo capitolo da Atleta-Studente nella realtà della Luiss Basket - ha fatto sapere la società laziale - con l’avvio della carriera universitaria con il corso di Laurea triennale in Economia e Management e il suo primo campionato di Serie B Nazionale". Il 21enne sarà quindi chiamato a dare il meglio di sé non solo sul parquet, ma pure fra i banchi dell’Università. "Inizia per me una nuova sfida, sia in campo che fuori. Sarò parte della squadra di basket e allo stesso tempo comincerò il mio percorso universitario alla Luiss - ha detto Atamah - È un’opportunità importante che affronterò con passione, impegno e la voglia di crescere ogni giorno, come atleta e come studente. Non vedo l’ora di dare il massimo, per la squadra e per il mio futuro". Squadra, quella allenata da Alex Righetti (medaglia d’argento con la Nazionale azzurra alle Olimpiadi del 2004), che ha già cominciato le preparazione in vista del campionato di Serie B Nazionale. Il torneo della Luiss scatterà il 20 settembre con la sfida contro l’Umana San Giobbe Chiusi.

Francesco Bocchini