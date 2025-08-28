Serie D, la composizione dei gironi del Volley Vaiano

Prato, 28 agosto 2025 - Poche settimane fa, il Vaiano Volley aveva annunciato la comune volontà espressa con il Vintage Volley di unirsi in un'unica società. Antonella Ciampi, dirigente del club vaianese, era peraltro stata nominata fiduciaria del Coni per la Vallata dal delegato Massimo Taiti nei mesi scorsi. E pochi giorni fa, la federazione ha ufficializzato la composizione dei gironi della stagione che prenderà ufficialmente il via nelle prossime settimane. Per quanto riguarda la Serie D maschile, il Volley Vaiano affronterà Foiano Pallavolo, Unione Sportiva Sales, Firenze Ovest, Club Arezzo, Dream Volley Pisa, Casentino Sport Volley, Avis Volley Pistoia, Camaiore Pallavolo, Polisportiva Savinese, Lupi Santa Croce Club Mazzoni e Firenze Volley. Le ragazze, sempre in Serie D (dopo la promozione conquistata pochi mesi fa) se la vedranno invece con Sestese, Ospedalieri Volley Pisa, Pallavolo Fucecchio, Donoratico Volley, Pallavolo San Mauro, Jenco Volley, Tegoleto Volley, Sei Rose Rosignano, Pallavolo Piandiscò, Punto Sport Comuni Medicei, Calc, Robur Massa e Lupi Santa Croce.

G.F.