Abbonamenti, c’è entusiasmo. Anche Biffoni sceglie la Curva

E’ partita con il piede giusto la campagna abbonamenti dell’Ac Prato. Tanti tifosi in coda ieri fuori dalla biglietteria dello stadio Lungobisenzio per sottoscrivere le tessere per quanto concerne la Curva Ferrovia Matteo Ventisette. Fra questi anche l’ex sindaco e grande tifoso biancazzurro, Matteo Biffoni. Secondo le ultime stime, è stata quasi raggiunta quota 300 (per la precisione 279 alle 19 di ieri sera). Oggi via alla vendita degli abbonamenti per la Tribuna Centrale e Laterale. La società laniera ha comunicato i prezzi. In Curva Ferrovia Matteo Ventisette la spesa è di 80 euro + commissioni, tranne che per le donne, gli Over 65 e i disabili, che pagano 60 euro + commissioni, e i ragazzi da 6 a 14 anni, per i quali si scende a 40 euro + commissioni. La Tribuna Laterale ha un costo intero di 230 euro + commissioni; per donne, Over 65 e disabili sono 190 euro + commissioni e per i ragazzi da 6 a 14 anni 120 euro + commissioni. Infine, la Tribuna Centrale ha un costo intero di 310 euro + commissioni; per donne, Over 65 e disabili soni 270 euro + commissioni, e per i ragazzi da 6-14 anni 150 euro + commissioni. Le tessere sono acquistabili online sul sito www.vivaticket.com, presso il Bar Amantea e direttamente al Lungobisenzio, con la biglietteria aperta dalle 15 alle 18.

Nel frattempo, continua la preparazione della squadra biancazzurra al primo appuntamento ufficiale della nuova stagione. Allo stadio Buon Riposo, con calcio d’inizio fissato alle 15, va domani in scena il match valido per il primo turno di Coppa Italia contro i padroni di casa del Seravezza Pozzi. Oggi il gruppo sosterrà l’ultimo allenamento al Lungobisenzio (a porte chiuse) prima della sfida contro i verdazzurri. Questi i prezzi per seguire dal vivo la partita in Versilia: Tribuna Coperta 13 euro (intero) e 10 euro (ridotto), Gradinata lato ospiti 10 euro. I tagliandi potranno essere acquistati unicamente presso la biglietteria dello stadio. Gli ultras si ritroveranno in Piazza del Mercato Nuovo e partiranno alle 13.15.

Non solo Prima Squadra: i lanieri hanno reso noto il tecnico degli Juniores Nazionali. Si tratta di Marco Vestri, mister con licenza Uefa B, che vanta un percorso di crescita costante: dopo aver guidato per due stagioni l’Asd Rontese in Seconda Categoria, nelle ultime due annate ha allenato la Fiorentina Femminile Under 17. Per quanto riguarda invece gli Allievi Regionali, siamo di fronte a un ritorno in biancazzurro. In panchina infatti siederà Sara Colzi, insegnante di scienze motorie, allenatrice Uefa A, osservatrice professionista e docente ai corsi allenatori Figc. Da giocatrice, la classe ‘76 ha vestito le maglie di Fiorentina e Reggiana, conquistando anche una Coppa Italia, mentre da allenatrice ha guidato le Primavere femminili di Castelfranco/Empoli e Fiorentina, raggiungendo finali nazionali e vincendo due Trofei Arco di Trento. Negli ultimi anni ha allenato prime squadre femminili tra Promozione ed Eccellenza, ottenendo una promozione, due secondi posti e una finale di Coppa Toscana con il Rinascita Doccia.

Francesco Bocchini