Firenze, in scena lo spettacolo 'Trasumanar e organizzar' dall'opera di Pasolini

Firenze, 3 luglio 2025 - Per l'Estate Fiorentina al Giardino delle Rose il 4 e 5 luglio alle ore 18.15 va in scena a ingresso libero la performance teatrale 'Trasumanar e organizzar', prima rappresentazione di underweARTheatre Ass.Cult.Palaquio . Un progetto teatrale liberamente ispirato dall’opera di Pier Paolo Pasolini, concept e regia Filippo Frittelli .In un momento storico particolarmente turbolento e disorientante, nel 50° anniversario della morte di uno dei più grandi poeti italiani del 900, vogliamo riappropriarci dei suoi valori come elemento fondante di un rinnovato sentire. Prendendo a prestito il titolo dall’ultima sua raccolta di liriche, 'Trasumanar e organizzar' (1971) il progetto vuole restituire in forma performativa attraverso l’azione teatrale e la musica dal vivo il messaggio del poeta in un itinerario che dal centro va verso la periferia..Punto centrale del contenuto dell’opera pasoliniana è la manifestazione della diversità come elemento di denuncia da un lato e di appartenenza dall’altro. Transumar e Organizzar ha la pretesa di legare idealmente il cuore storico e più “frequentato” della città a quello meno nobile più popoloso e vissuto, con un atto sincero, trasparente, e non ultimo, disincantato, da modelli e stilemi artistici consumati. Frittelli :” Pasolini è portatore di un materiale sconfinato da un punto di vista letterario. Pensandolo idealmente come un Virgilio moderno di un viaggio compositivo per riflettere sull’oggi abbiamo scelto fra le tante opere. Tra la parola scritta dell’autore e quella detta dall’attore c’è una grande differenza. Abbiamo lavorato sull’assorbimento dei testi, senza una traccia drammaturgica precisa, per farli divenire carne, sudore, sangue e anche caos. Ogni attore è l’autore, l’autore è in ogni attore. Tutto appare provvisorio, tutto pare accadere per caso, tutto va verso la ricerca di un ordine nascosto e misterioso. Il pubblico sarà immerso in un’esperienza con lo stesso stupore che avrebbe dal partecipare ad un matrimonio triste o ad un funerale allegro.”.La serie di eventi nel programma dell'Estate Fiorentina 2025 si snoda partendo da un luogo simbolico della città, il 4 e 5 Luglio al Giardino delle Rose (ore 18.15), ideale balcone sul centro, con le sue magnifiche infiorescenze e le opere dell’artista Folon a mirare il contrappunto fra Sinagoga e Duomo. A seguire, verso la periferia più estrema, verso livelli urbani più densamente abitati e meno scenografici: la seconda tappa sarà al Parco Castelnuovo Tedesco, il 20 Luglio (ore 19.15), area Novoli. Ultima rappresentazione, nel quartiere di S.Jacopino, al Centro dell’Età libera, il 21 Settembre (ore 17). L’occasione permetterà l’incontro qui con una diversità di età e di condizione. I performer sono gli attori: Cristina Crocco, Filippo Frittelli, Leo Botta, Riccardo Storai, Giorgia Stornanti, Ettore Petrioli. Per la danza: Lara Yalil. Arpa Annamaria De Vito. Voce recitante in “griko” Daniela Tamborino.

