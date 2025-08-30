Firenze, il primo settembre partono le iscrizioni per Corri la Vita

Firenze, 30 agosto 2025 - Si aprono da lunedì 1 settembre le iscrizioni a Corri La Vita 2025, la corsa non competitiva di beneficenza, che si svolgerà domenica 28 settembre. Con un'offerta minima di 10 euro sarà possibile ritirare una delle ambite magliette della manifestazione, firmate come sempre, da Ferragamo e poi registrarsi sul sito www.corrilavita.it. Ogni euro donato, spiega una nota, sarà destinato come sempre ad azioni concrete per sostenere le donne che hanno affrontato la sfida del tumore al seno. Il colore della maglietta scelto per questa edizione è 'bijou bluè - una sorta di color ‘carta da zucchero’ - e il suo packaging è totalmente bio-compostabile. La manifestazione si snoderà dal Parco delle Cascine fino alla Loggia dei Lanzi in piazza della Signoria. Il testimonial grafico di questa edizione è la Basilica di Santo Spirito - il cui intero complesso è al centro di un acceso dibattito in città riguardo al suo futuro - che, con la fantasia della illustratrice Chiara Xie, per l'occasione 'indossa’ la maglietta di Corri la Vita.

Prima testimonial dell'edizione 2025 è l'attrice Benedetta Porcaroli. Le magliette hanno dei punti di distribuzione: Lilt Firenze viale Giannotti, 23; Mercato Centrale e Storico Mercato di San Lorenzo; Ottica Fontani viale Strozzi, 18; L'Isolotto dello Sport via dell'Argingrosso, 69A/B; Coop.fi nei maggiori centri di Firenze e Prato.

Tra le novità La Compagnia Cafè via Cavour, 50r a Firenze; Punto Ginfo presso I Gigli a Campi Bisenzio (Firenze). La maglietta ufficiale verrà recapitata gratuitamente presso la rete FermoPoint in tutta Italia grazie a Brt e BoxOffice Toscana, dall'1 al 28 settembre: sarà sufficiente effettuare la donazione minima di 10 euro su www.corrilavita.it nella sezione dedicata. Infine, fino ad esaurimento scorte sarà possibile ritirare le ultime magliette venerdì 26 e sabato 27 settembre dalle 10 alle 17 e domenica 28 settembre dalle 10 alle 13 in Piazza della Repubblica nel gazebo appositamente allestito e domenica 28 settembre direttamente in piazza Vittorio Veneto dalle 8 fino alla partenza dell'evento.