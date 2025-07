Legno, il misterioso duo toscano in concerto al Bella Vista Social Fest

Pistoia, 3 luglio 2025 - Legno in concerto al Bella Vista Social Fest 2025. Sul palco anche Candreva e Barsanti. Al pomeriggio presentazioni letterarie, incontri e la Rundagiata per Colli. Tutto a ingresso libero. Si presentano col volto coperto da scatole e nessuno sa chi siano. Legno è il misterioso duo toscano che spopola sul web, in radio e dal vivo. E che venerdì 4 luglio approda al Parco Ox Centro Giovani di Buggiano (Pistoia), ospite del Bella Vista Social Fest, rassegna a ingresso libero all’insegna della natura, della musica e dello stare insieme, fino a domenica 6 luglio nel cuore della Valdinievole. La musica dei Legno attinge all’itpop, al cantautorato e all’indie. Hanno all’attivo quattro album e una sfilza di singoli d’alta classifica come “Affogare”, “Spaccotutto”, “Febbraio”, per non dire della recente hit “Girotondo” con Gio Evan e delle precedenti collaborazioni con Donatella Rettore, Rovere, Wrongonyou, Bianca Atzei, Lo Stato Sociale e Cimini. Aprono la serata i Candreva, pronti a farci ascoltare il nuovo album “Col senno di noi”, e Barsanti, cantautore toscano scoperto da Saturnino. Sempre venerdì 4 luglio, al pomeriggio, il collettivo artistico Il Covo del Cocomero presenta il nuovo album a fumetti “Nonostante Tutto”, mentre allo spazio On Air si accomoda Gianpiero Kensten, autore dei podcast “Cose molto umane” e “Avanti veloce”. Alle 19,30 da non perdere la “Rundagiata per Colli”, corsa tra le colline di Buggiano, tra sport, musica e convivialità. Dedicata a velocità e lentezza, progresso e tradizione, individualità e comunità, l’edizione 2025 di Bella Vista Social Fest, la rassegna a ingresso libero all’insegna della natura, della musica e dello stare insieme è organizzata da Cooperativa sociale Selva onlus in collaborazione con La Limonaia di Fucecchio. Main Sponsor Innocenti & Mangoni Piante, Guidicar, Volauto - Vittoria Assicurazioni Valdinievole. Gold Sponsor Flora Toscana, Unicoop Firenze. Partner Istituto Sismondi, Pacinotti, Istituto Martini, Istituto Marchi-Forti, Run...Dagi, EbikeTime, Fondazione Il Cuore Si Scioglie. Con il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Buggiano, Provincia di Pistoia, Comune di Ponte Buggianese. Con il contributo di Fondazione Caript e Banca di Pescia e Cascina – Credito Cooperativo S.C. Tanti appuntamenti dunque nel ricco programma che proseguirà fino a domenica 6 luglio nel cuore della Valdinievole.