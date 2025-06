Inner-Wheel ed Einaudi: è possibile abbattere le barriere mentali grazie a scuola e sport

Pistoia, 9 giugno 2025 – Successo di partecipazione e gradimento per la cena di conclusione del service 2024-25 di Inner-Wheel Pistoia Montecatini Terme, tenuta al ristorante caffetteria La Serra di Montuliveto, a Pistoia. Inner-Wheel ha festeggiato l’eccellente riscontro avuto dal progetto scuola e sport in due grossi istituti della città e della provincia: l’Einaudi di Pistoia e il Sismondi Pacinotti di Pescia. Progetto presentato dalla presidente Mary Bekele Burru e approvato dalle socie, che ha visto protagonisti il gruppo di “Pallamano A Ruota Libera” e gli allievi delle due scuole, che hanno giocato in carrozzina.

Hanno fatto gli onori di casa la presidente di Inner-Wheel, Mary Bekele Burru, e le socie, fondatrici e ordinarie. Ospiti, la vice sindaca di Pistoia, con delega alla promozione e tutela della salute e alle politiche di inclusione sociale, Anna Maria Ida Celesti, Santino Sidoti e Paolo Nieri, rispettivamente responsabile di “Pallamano A Ruota Libera” e dirigente della Pallamano Prato, Bruno e Samuele, atleti del sodalizio pratese, i professori dell’Istituto Einaudi Simone Guerrieri e Ferdinando Silvestre e Jacopo Bojola, past president del Rotary Club Pistoia Montecatini.

“Gli atleti di pallamano a ruota libera hanno confermato un’abilità speciale: il loro esempio abbatte le barriere mentali e psicologiche del prossimo – ha sottolineato Celesti –. Il termine inclusione è superato dalla parola normalità: ognuno vive la normalità in base alle proprie abilità”. La presidente Bekele Burru aggiunge. “Abbiamo fatto service e non beneficenza: serviamo la società dove viviamo portando cambiamento e crescita.

Il messaggio alla futura generazione, i giovani, è abbattere le barriere mentali che ostacolano la socializzazione, il rispetto e la crescita personale”. Sono stati consegnati ben 538 attestati - tanti quanti gli studenti partecipanti - all’Einaudi. Il momento conviviale è stato allietato dalla visione in anteprima di un video realizzato dagli atleti di “Pallamano A Ruota Libera” e dalla sfilata di moda del Club Voltaire Pistoia, negozio fondato nel 1995 da Cristina e Alberto Melani. Nelle vesti di occasionali modelle, Valeria, Sara e Melissa, dottoresse di laboratorio, e Sina, studentessa di Farmacia: brave, simpatiche, spigliate e belle sono state la ciliegina su una torta riuscitissima: il service 2024-25 appunto.