Podismo, torna la Sgambata delle Due Torri

Quarrata, 3 luglio 2025 – Torna domenica 6 luglio 2025 uno degli appuntamenti più attesi dell'estate podistica toscana: la Sgambata delle Due Torri, giunta alla 42ª edizione. La manifestazione, conosciuta anche come Trofeo Sergio Benini – Non Dimenticando Serena, si svolgerà come da tradizione nella suggestiva frazione collinare di Lucciano, nel Comune di Quarrata. L'evento è organizzato dal Circolo AICS di Lucciano in collaborazione con il GP La Stanca di Valenzatico, e si avvale del patrocinio del Comune di Quarrata e dell’egida UISP di Pistoia. Il percorso competitivo misura 9,5 km, articolato su due giri impegnativi ma spettacolari, che conducono gli atleti attraverso le vigne del Montalbano, lungo un tracciato muscolare con dislivelli marcati e numerosi tratti di strada bianca. È previsto anche un percorso ludico-motorio di 5 km, pensato per chi desidera partecipare in maniera non agonistica. Ritrovo: ore 7:30 presso il Circolo AICS di Lucciano.

Partenza: ore 9. Gli organizzatori dedicano con affetto questa edizione alla memoria di Serena e Sergio Benini, due figure care alla comunità sportiva locale. Fiore all’occhiello dell’evento è anche l’attenzione ai più piccoli, con una minigara dedicata ai bambini, all’insegna della festa e dell’inclusione. Il servizio fotografico ufficiale sarà curato dalla ETS Regalami un Sorriso.

