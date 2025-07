A Lucca la mostra sulle cover d'artista 'Da Picasso a Warhol'

Lucca, 3 luglio 2025 - Arriva a Lucca la mostra 'Da Picasso a Warhol - Le vinyl cover dei grandi maestri', che propone una selezione di oltre 150 copertine di vinili divenute vere e proprie opere d'arte. Dopo le tappe a Rimini e Castelnuovo di Porto (Roma), l'esposizione sbarca a Lucca, a Palazzo Guinigi, da oggi al 28 settembre. Il percorso espositivo attraversa la storia dell'arte moderna e contemporanea, si spiega in una nota, attraverso le copertine discografiche realizzate da artisti come Picasso, Mirò, Warhol, Basquiat, Jeff Koons, Damien Hirst, Keith Haring, Matisse, Jean Dubuffet, Joseph Beuys e molti altri. Presenti anche importanti nomi italiani come Mimmo Paladino, Marco Lodola, Michelangelo Pistoletto, Francesco Clemente, Marco Nereo Rotelli, Ferruccio D'Angelo e Gilberto Zorio. La mostra documenta inoltre l'apporto di fotografi di fama internazionale come Araki, Mapplethorpe, Luigi Ghirri, e illustratori come Guido Crepax e Milo Manara. Un'attenzione particolare è dedicata al contributo di Andy Warhol, di cui sono esposti numerosi lavori, dai primi esperimenti degli anni '40 fino all'ultima cover realizzata per MTV, poco prima della sua scomparsa. Il percorso parte da una rarità assoluta: la prima copertina di un vinile, realizzata nel 1939 dal grafico newyorkese Alex Steinweiss, e si sviluppa lungo un arco temporale che giunge fino ai giorni nostri. Tra gli autori rappresentati anche Salvador Dalí, René Magritte, Jenny Saville, Victor Vasarely, Ai Weiwei, Gilbert & George, Julian Schnabel, Robert Rauschenberg, quest'ultimo presente con la celebre copertina componibile dell'album Speaking in Tongues dei Talking Heads. L'esposizione mette inoltre in luce le collaborazioni tra artisti visivi e musicisti, come quelle tra Lady Gaga e Jeff Koons, i Rolling Stones e Andy Warhol, Bruce Springsteen e Annie Leibovitz.