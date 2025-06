Lucca Fashion Weekend. La città crocevia di moda e stile

Lucca, 2 giugno 2025 – Tre giorni all’insegna della moda, dell’arte e dello stile hanno trasformato Lucca in una passerella a cielo aperto. Si è chiusa oggi con un grande successo di pubblico la terza edizione della Lucca Fashion Weekend, la manifestazione organizzata dal Comune di Lucca con la direzione artistica di Beatrice Taccini. Tre giorni che hanno conquistato pubblico e addetti ai lavori, riaffermando il ruolo della città toscana come punto di riferimento nel panorama fashion nazionale.

La moda ha rappresentato il cuore pulsante dell’evento, con un calendario fitto di appuntamenti insieme agiovani brand, atelier locali, stilisti emergenti e firme già note. Villa Bottini è stata la meta d’elezione di oltre 1500 “fashion lovers”, che ogni giorno hanno potuto acquistare esclusivi capi di abbigliamento grazie a Qhlype, la startup di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, impegnata nella moda circolare, che ha proposto un’ampia selezione di capi e accessori nuovi o pre-loveddei brand più noti, rarità vintage d’archivio, off-season e di campionario, sino a capi provenienti dagli armadi di celebrities.

Il Real Collegio è stata invece la location d’eccezione per la sfilata di Bottega Bernard, brand toscano di abbigliamento sartoriale sostenibile per uomo e donna, che ha offerto una nuova visione di moda sostenibile in cui la pratica sartoriale, la qualità dei capi artigianali ed uno stile moderno, si uniscono al rispetto dell’ambiente e delle persone.

Grande partecipazione anche alla mostra“Arte e moda” della collezionista e antiquaria lucchese Rita Frediani che a Palazzo Sani ha proposto un affascinante viaggio nel tempo attraverso una straordinaria esposizione di quadri d’autore in dialogo con abiti vintage anni ’60 e ’70, provenienti dalla sua collezione privata.

Armani Beauty ha ‘firmato’ l’eleganza di questa edizione, con esperienze sensoriali, masterclass condotte dalla make up artist dell’azienda, Donatella Ferrari, ed installazioni dedicate alla bellezza più iconica del Made in Italy che nei tre giorni di evento hanno animato il Loggiato Pretorio di Lucca, in collaborazione con la profumeria “Le Vanità”.