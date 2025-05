Il week end della moda. Sfilate, party e glamour

Con il brindisi inaugurale di ieri pomeriggio a palazzo Pfanner, ha preso il via Lucca Fashion Weekend, terza edizione della manifestazione promossa dall’amministrazione comunale, da un’idea dell’assessore Paola Granucci, e che trasforma oggi e domani Lucca nella capitale della moda italiana.

Diamo un’occhiata al programma. Ogni giorno, a partire dalle ore 10, Armani Beauty animerà il Loggiato Pretorio con installazioni esclusive, masterclass ed esperienze olfattive, animate dalla make-up artist Donatella Ferrari, in collaborazione con “Le Vanità Profumerie”. Sotto al loggiato di Via Beccheria, in collaborazione con Feltrinelli, spazio invece agli incontri pubblici con personaggi del mondo della moda e dell’imprenditoria, in un dialogo tra narrazione, stile e identità.

Stasera al Real Collegio sfilata, party serale a ingresso libero con performance fashion e musica live con Catherin Poulain in arte Official Cat, celebre dj nel mondo della moda. Mentre nel pomeriggio alle 17, Viero Decoratives porta la sua visione della parete come elemento identitario e creativo. Non solo superficie: ma emozione, racconto, memoria visiva; in anteprima assoluta per il pubblico italiano, sarà presentata Setae Lucensis, la nuova collezione della linea Made in Tuscany, omaggio al patrimonio serico di Lucca.

A Villa Bottini, dalle 10 alle 19, sarà protagonista la moda circolare di lusso con Qhlype, la startup fondata del 2022 da Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, che sarà presente a Lucca nei giorni della manifestazione. Qhlype seleziona capi dai guardaroba di personaggi celebri come Belén Rodriguez, Giulia De Lellis, Gué Pequegno e Taylor Mega, solo per citarne alcuni, e sarà possibile acquistarli durante la tre giorni.

Spazio alla cultura con la mostra “Arte e moda” della collezionista e antiquaria lucchese Rita Frediani a Palazzo Sani: un viaggio nel tempo attraverso una straordinaria esposizione di quadri d’autore in dialogo con abiti vintage anni ’60 e ’70, provenienti dalla sua collezione privata.

Sempre oggi si articolerà il programma “Off”, con gli eventi organizzati dalle attività commerciali all’interno dei loro spazi espositivi, che inizieranno a partire dalle ore 16 per proseguire fino alle 23.