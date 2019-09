San Casciano Val di Pesa (Firenze) 21 settembre 2019 - “Camminare la madre terra”, un’avventura a contatto con la natura chiantigiana, infarcita di passi e parole. I pellegrini mercatalini invitano a condividere l’esperienza della "camminanza" per comprendere e scoprire qualcosa di più delle nostre radici. L’iniziativa si terrà domenica 22 settembre a partire dalle ore 9 presso la Pieve di Campoli ed è promossa con il patrocinio del Comune di San Casciano Val di Pesa e la collaborazione del Sistema Museale del Chianti e del Valdarno fiorentino, l’adesione della Comunità Toscana Il Pellegrino, Walden viaggi a piedi, Edizioni Ediciclo e Slow Food Firenze e il sostegno de la Podistica di San Casciano in Val di Pesa.



“Ci proponiamo di attraversare luoghi di straordinaria bellezza nel Chianti Fiorentino – dichiara Stefano De Martin - insieme a scrittori e musicanti, guide, pellegrini e camminatori, produttori locali, curiosi del mondo, e facciamo festa ai nostri piedi e al nostro guardare e annusare ringraziando la terra che ci sostiene e ci sopporta”. L’arrivo è previsto alla Pieve di Campoli alle ore 17.30.



IL PROGRAMMA:



ORE 9 / ORE 17,30

I partecipanti potranno attraversare luoghi della memoria e simboli della cultura millenaria come il monumento ai caduti di Pratale, il cenacolo dei Ghirlandaio a Badia a Passignano, la Torre/osservatorio e la Falce di Luna di Mauro Staccioli nel paese scomparso di Luciana.

DALLE ORE 18

Si terrà l’incontro con gli scrittori Paola Zannoner, Simona Baldanzi, Paolo Ciampi, con la pellegrina Angela “Selvaggia Piacente”, con il giornalista Raffaele Basile, con la guida ambientale Mattia Speranza.



DALLE ORE 20

La serata sarà allietata da musiche della tradizione popolare con la fisarmonica di Pamela Larese Cena e i prodotti dei presidi Slow Food (su prenotazione; contributo richiesto € 20)

Cammino media difficoltà - intero percorso 18km - durata di cammino complessiva 7 h.

E’ richiesta una quota a copertura delle spese di € 5, esclusi i minori di 14 anni.



Ilaria Biancalani