Una festa in bianco contro la lotta ai tumori

Firenze, 22 giugno 2022 - Una festa che avrà come tema il colore bianco, cioè la purezza. Non a caso è il primo tra tutti i colori, e rappresenta la libertà, la pace, la purificazione, un nuovo inizio. Bianca è la luce. Le sensazioni del bianco rimandano alla purezza, incoraggiano l’ordine, la chiarezza mentale. Forse anche per questo l’Associazione Nazionale Tumori, cioè l’Ant nella persona del suo delegato fiorentino Simone Martini, e di concerto con l’instancabile lavoro di Cristina Casamassimi ha deciso che questo colore sia il significativo motivo di unione tra persone, per una serata speciale organizzata per il 7 luglio alle 20.30 e intitolata «A night for Fondazione Ant Dinner Show».

Luogo, Piazza Santa Croce, la direzione artistica di Jacopo Durazzani: il tutto per significare quanto sia emblematico il lavoro di Ant e dei suoi preziosi volontari agli occhi di tutti. Una realtà no profit che da sempre sostiene le persone e che a Firenze, da oltre vent’anni, si occupa gratuitamente di assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica. Una serata nella quale sarà possibile unire l’aspetto ludico del gran galà al sostegno fattivo di questo enorme lavoro che l’ équipe medico-sanitaria di Ant Toscana, senza chiedere niente in cambio. (Chi desiderasse svolgere attività di volontariato può rivolgersi allo 055 4633602; info per la festa: 349 255 4648).

Un gran galà nella piazza più bella di Firenze per testimoniare con la presenza quanto l’ assistenza medico specialistica gratuita domiciliare verso i malati di tumore e le loro famiglie sia garantita 365 giorni l’anno, 24 ore su 24, festività incluse. E per ricordare con un applauso virtuale, che sono complessivamente 471 – tra medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori – i professionisti che lavorano per Fondazione Ant. Operatori che non si tirano indietro per visite specialistiche domiciliari; cure igieniche; cambio biancheria; per la biblioteca e addirittura la cineteca domiciliare oltre che per il trasporto del paziente da casa all’ospedale per svolgere esami strumentali che non possono essere eseguiti a domicilio. Una serata, il 7 luglio dalle 20,30 che non a caso potrà contare su sponsor forte come Sammontana, e col patrocinio del Comune di Firenze. Tra gli ospiti attesi il Presidente della Regione, Eugenio Giani, il sindaco di Firenze, Dario Nardella, da sempre vicini alle tematiche della solidarietà. Una serata dove indossare qualcosa di bianco, non a caso: simboleggia anche il principio della fase vitale, espressione di speranza per il futuro, fiducia sia nelle persone che nel mondo. Bianco, cioè emblema della purezza, dei sentimenti nobili, oppure desiderio di cambiamento per una spiritualità che può passare anche dai canoni inaspettati di una cena in piazza. Da non mancare.