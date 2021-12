Arezzo, 11 dicembre 2021 - Ciaspole e trekking per un fine settimana tra i boschi. Il monte Sacro della Verna, nel cuore del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, nella Toscana d'Appennino, quella un po' selvaggia come il viaggio che compirà chi parteciperà all’escursione sulle pendici del monte, immerso nelle faggete millenarie. E’ in programma per domenica 12 alle 10,30 con partenza dal comune de La Verna, la passeggiata di 4 km Il Bosco delle fate e la scogliera della Verna, un cammino attraverso la foresta più magica. Il percorso attraverserà boschi del suggestivo Bosco delle Fate fino a giungere sotto la rupe del Santuario della Verna e da qui fino alla storica Ghiacciaia. Al rientro sarà possibile visitare i Mercatini del Natale nel centro storico del paese, a cura del Pro loco di Chiusi della Verna. Rientro alle 13. Per partecipare: prenotazioni@altertrek.it.

Complici le nevicate degli ultimi giorni, in Casentino sperano in un Natale con la neve come tradizione vuole. Ecco allora che si rispolverano le ciaspole ed i bastoncini per sopralluoghi nelle foreste innevate. E torna il programma di #ciaspolatazero pronta fin dal prossimo fine settimana per immergersi in universo magico. Ciaspolatazero per chi non ha mai ciaspolato o vuole solo la garanzia che il percorso sia facile e del tutto godibile, senza troppa fatica, propone un ricco programma di uscite. Le uscite si svolgono sabato 11 dicembre alle 15, domenica 12 la mattina alle 9,45. E ancora, sabato 18 alle 15 e domenica 19 dicembre alle 9,45. Domenica 26 dicembre Santo Stefano sulle ciaspole alle 9,45 e alle 15. I partecipanti affronteranno un percorso ad anello di 4 km (medio facili) con al ritrovo per la partenza il servizio noleggio in loco di ciaspole e bastoncini e una guida ambientale escursionistica. Costo escursione 12 euro a persona, ( bimbi che non hanno compiuto i 10 anni 8 euro). Costo noleggio Ciaspole e bastoncini 8 euro al paio. Info e prenotazioni sul form: https://wp.me/p7Edu1-n1 di Alter Trek Idee per l’escursionismo in Casentino.