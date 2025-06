Poggibonsi, Bellini va in Lega Pro. La Sangiovannese vira su Bruni

Da domani, 1 luglio, si apre il calcio mercato dilettanti.

SERIE D

Il San Donato Tavarnelle ha perfezionato un altro arrivo. Si tratta del portiere Iuri Gambassi, (’06) di scuola Pistoiese, ex Ghiviborgo. Il prolifico bomber Daniel Zinon Kouko, (’89) autore quest’anno di 13 gol con l’Ostiamare, è pronto a fare ritorno nelle Marche per vestire la maglia dell’Ancona dell’ex presidente Vincenzo Guerini. Kouko, un volto noto del calcio toscano, ha già giocato con diverse squadre della regione, inclusa la maglia del Fiesole Il Poggibonsi continua a muoversi sul mercato. Dopo aver inserito l’ex attaccante della Baldaccio Bruni, Matteo Boriosi (2000) molto corteggiato da alcune società, e il centrocampista Leonardo Borghi (‘03) ex San Donato Tavarnelle e Figline, il club ha piazzato un colpo importante nel calcio professionistico. Il giocatore lastrigiano Leonardo Bellini (’01) vestirà la maglia della Pianese in Lega Pro. Dopo 4 brillanti stagioni con il Poggibonsi, condite con 109 presenze e 31 gol, per Bellini si tratta di un meritato e ulteriore salto di qualità Il Ghiviborgo, sotto la guida del tecnico fiorentino Ingenito, ha confermato due giovani promesse: il centrocampista Tommaso Signorini (‘04) e l’attaccante Filippo Fischer (‘05). Anche il Valentino Mazzola punta sulla continuità, ufficializzando le riconferme in biancoceleste di Lorenzo Rocchetti (‘03) e Davide Ghiozzi Pasqualetti (‘05). Movimento in attacco per il Sansepolcro, che annuncia l’arrivo dal Pierantonio del promettente Yuri Salis (‘02).

ECCELLENZA

La Sangiovannese ha ufficializzato gli arrivi di Stefano Calderini (allenatore) e Andrea Agatensi (direttore sportivo). La prima trattativa in entrata sembra orientata su Pietro Bruni, ex attaccante del Figline. L’attaccante Irisjan Taflay (’94), dopo l’esperienza con il Valentino Mazzola, torna a vestire la maglia dell’Asta Taverne.

PROMOZIONE

Alla Fortis Juventus, il nuovo direttore sportivo Emiliano Viviano è al lavoro per impostare il nuovo organigramma tecnico e la strategia di mercato. Il primo passo importante sarà la scelta dell’allenatore. All’Audax Rufina, dopo gli arrivi di Mattia Gori (’02) dal San Piero a Sieve, Riccioni (’02) ex Affrico, Giulio Piccini (2000) dal Galluzzo e Rachidi (’96) dal Fiesole, è stato inserito anche Alex Ceramelli (’97), attaccante ex Bibbiena. Il Luco ha inserito altri due giocatori provenienti dal Pontassieve: il portiere Lorenzo Foschi (’05), che quest’anno era al San Clemente, e il difensore Mattia Mengozzi (’05). Infine, il Montelupo, che ha riconfermato il talentuoso centrocampista Cosimo Caparrini (’03), ha presentato Riccardo Lensi come nuovo direttore sportivo.

Giovanni Puleri