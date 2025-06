Arezzo, 30 giugno 2025 – Torna l’appuntamento con la Festa Democratica - Sagra del Cacciucco di Foiano.

La festa si svolge dal 2 al 13 Luglio, nella accogliente cornice dell’area sportiva posta in Comune di Foiano della Chiana, località Renzino. Viene confermata una delle più belle e partecipate feste dell’estate, capace di mettere in un unico contenitore molti ingredienti, un “momento di incontro”, che caratterizza questo evento come “la festa più popolare delle estati foianesi”.

Gastronomia di eccellente qualità, con il piatto di punta rappresentato dall’ormai famoso Cacciucco, preparato dalle sapienti mani dei cuochi locali, ma anche intrattenimento, con le migliori orchestre del momento, spettacoli, spazio dedicato ai più piccoli con giochi ludici e spettacoli. Sarà aperta tutte le sere la libreria. Spazio Giovani interamente gestito dai Giovani Democratici, animato da feste a tema, tornei di Calcetto e Pallavolo.

Non saranno trascurati ovviamente l’appuntamenti con la politica, iniziative che vedranno protagonisti, personalità della vita politica nazionale e locale, in particolare gli esponenti politici a contatto con la gente avranno modo di ascoltare le esigenze e i temi di più pressante attualità, attivando un rapporto diretto, immediato, anche gli amministratori del Comune di Foiano che saranno al lavoro alla festa.

Mercoledì 2 Luglio - Apertura festa

PALCO CENTRALE

Esibizione degli allievi della scuola di danza

"DAM DANZA" di Foiano

SPAZIO GIOVANI - TORNEO DI CALCE 11 O AMATORI Lunapark con autoscontro

Giovedì 3 Luglio

Ballo Liscio con l'orchestra spettacolo

"UNA TANTUM"

SPAZIO GIOVANI - TORNEO DI CALCETTO AMATORI Lunapark con autoscontro

21,30 SPAZIO BIMBI Laboratori a tema primavera con Alessia

Venerdì 4 Luglio

21,30 PALCO CENTRALE

Ballo Liscio con l'orchestra "CLAUDIA V"

SPAZIO GIOVANI - TORNEO DI CALCETTO AMATORI Lunapark con autoscontro

SPAZIO BIMBI Laboratori a tema estate con 'Jessica":

Sabato 5 Luglio

Ballo Liscio con l'orchestra spettacolo

"LUCA RONCARI"

SPAZIO GIOVANI - Lunapark con autoscontro TORNEO FIFA

21,30 SPAZIO BIMBI

Serata magia con "Mago Merletto"

Domenica 6 Luglio

Ballo Liscio con l’orchestra

Ballo liscio con l'orchestra "ARIANNA GHERA"

SPAZIO GIOVANI - Lunapark con autoscontro

21,30 SPAZIO BIMBI - Serata truccabimbi con Miryam Facepainter

Mercoledì 10 Luglio

Ballo liscio con l’orchestra spettacolo "DANIELA CAVANNA"

SPAZIO GIOVANI - TORNEO DI CALCETTO AMATORI

Lunapark con autoscontro

Giovedì 11 Luglio

21,30 PALCO CENTRALE - Ballo liscio con l’orchestra spettacolo "FABRIZIO GUIDI E GLI ACCADEMIA"

SPAZIO GIOVANI - TORNEO DI CALCETTO AMATORI - Lunapark con autoscontro

21,30 SPAZIO BIMBI - Laboratori a tema autunno con "Giulia"

Venerdì 11 Luglio

PALCO CENTRALE - Ballo Liscio con l’orchestra

spettacolo "ROSSELLA FERRARI E I CASANOVA"

SPAZIO GIOVANI - TORNEO DI CALCETTO AMATORI - Lunapark con autoscontro

21,30 SPAZIO BIMBI - Laboratori a tema inverno con Veronica

Sabato 12 Luglio

PALCO CENTRALE - Ballo Liscio con l’orchestra

spettacolo " "DENNY FRANCIONI""

SPAZIO GIOVANI - TORNEO DI CALCETTO AMATORI - Lunapark con autoscontro

21,30 SPAZIO BIMBI - Serata truccabimbi con Miryam facepainter

Domenica 13 Luglio

PALCO CENTRALE - Ballo Liscio con l’orchestra "ALLEGRIA"

SPAZIO GIOVANI - Lunapark con autoscontro

21,30 SPAZIO BIMBI - Gran finale con DISCO FLUO - POP KORN E ZUCCHERO FILATO