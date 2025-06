ARezzo, 30 giugno 2025 – Varchi d’estate fa il pieno, cresce l’attesa per Drusilla Foer pronta ad incantare la piazza

Le prime quattro serate di Varchi d’Estate hanno registrato il tutto esaurito, confermando il successo della nuova rassegna estiva a Montevarchi. Il pubblico ha risposto con entusiasmo al programma fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, dall’ultima applauditissima esibizione di Sabrina Morante, “L’Altra Mina”, con i capolavori e le cover di Mina, dalla serata di musica d’autore con Simone Baldini Tosi, passando per le emozioni dei grandi classici dei Pooh grazie alla PoohIsar Tribute Band e alla comicità della compagnia montevarchina “N’icche Posso”.

Adesso cresce l’attesa per l’evento di punta della rassegna, “Parla con Dru”, lo spettacolo di “Chiacchere e Canzoni” di Drusilla Foer, in programma giovedì 3 luglio, ore 21.00, in piazza Varchi.

“Siamo molto soddisfatti della straordinaria partecipazione di pubblico che Varchi d’Estate sta registrando – afferma l’Assessore alla Promozione del Territorio Sandra Nocentini -Si tratta di una novità assoluta di questo anno inserita nel calendario dell’estate montevarchina con l’obiettivo di offrire una proposta ampia di spettacoli tre generi diversi, accessibili a tutti, nella cornice suggestiva di Piazza Varchi, cuore iconico della nostra città. Il riscontro è stato ottimo e giovedì sarà la volta di una performance unica, quella di Drusilla Foer che sicuramente farà divertire gli spettatori con la sua ironia ma anche far riflettere toccando temi importanti”

In questo spettacolo, Drusilla Foer per la prima volta in Valdarno si racconterà in una sorta di intervista- dialogo, fra le domande del moderatore e interagendo anche con gli spettatori, dove non mancheranno momenti musicali nei quali interpreterà dal vivo alcune delle sue canzoni preferite. Sarà una serata elegante, immersa in un’atmosfera intima e coinvolgente.

Il nuovo progetto estivo “Parla con Dru” ha debuttato a Milano presso il Festival della Bellezza al Castello Sforzesco e toccherà diverse regioni italiane. Montevarchi è stata scelta come tappa toscana del tour, offrendo un’occasione speciale per incontrare Drusilla Foer, nobildonna toscana dal carattere ironico e sprezzante, con una chioma argentata e un'eleganza fuori dal comune, personaggio interpretato dall’artista fiorentino Gianluca Gori. Nel 2022 Drusilla ha partecipato come co-conduttrice al Festival di Sanremo, conquistando il pubblico con un monologo sulla diversità e l’importanza dell’ascolto reciproco.

I biglietti per lo spettacolo montevarchino (€ 25,00 e € 30,00) possono essere acquistati presso: Urban Center del Comune di Montevarchi (mar-ven 9:00-12:30); Ufficio Promozione del Territorio (mar e gio 15:00-17:00); Online su Discover Arezzo (con commissione € 2,00) al link discoverarezzo.ticka.it. Il pagamento avviene sempre con carta tramite POS.