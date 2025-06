Torneo del Sorriso: Eagles Fc e Norcineria Armando per il titolo

Sarzana, 30 giugno 2025 – Eagles Fc e Norcineria Armando si contenderanno stasera, alle 21, il Torneo del Sorriso, manifestazione di calcio a 7 benefica in svolgimento al centro sportivo di Nave, organizzato dalla locale società calcio Nave con la collaborazione dell’Aics. La Spezia.

Le due combattute sfide di semifinale anno regalato molte emozioni soprattutto nel secondo match tra la Norcineria Armando e Garello.

Nel primo scontro ad eliminazione diretta, tra Eagles Fc e Calcio Nave, il team di mister Ambrosini, nei primi minuti, metteva in chiaro le proprie intenzioni piazzava un tris di gol con Neri e la doppiette di Tivegna, mentre Pangi per i locali ha accorciato e Petriccioli ha iniziato il suo show ristabilendo le distanze. Ancora Pangi riporta sotto i suoi sotto firmando la sua doppietta personale, mentre Neri sigla la cinquina prima del riposo e Simonini porta a tre il bottino dei suoi. Nel secondo tempo gli Eagles dilagano: Bergitto sigla il sesto centro e Petriccioli chiude i conti con la tripletta serale, intervallata dal punto per il calcio Nave di Tonelli.

L’altra semifinale ha confermato sul campo le attese, la sfida è stata da più volti, la Norcineria che dopo pochi minuti ha perso il big Cesarini, va sotto con il punto di Conti che solo Bruccini su punizione allo scadere della prima frazione rimette in equilibrio. Nella ripresa prima Campana poi Mariotti (doppietta) ribaltano il risultato, anche se i Garello, mai domi, solo nelle battute finali sfiorano l’impresa del pareggio con i sigilli di Orlandi e Pietra.

Calcio Nave-Eagles Fc 4-9

Calcio Nave: Primavori, Bertonati, Simonini, Formicola, Molla, Paganini, Pangi, Naclerio. All. Vanelli Marco.

Eagles Fc: Stano, Bergitto, Gambino, Mannelli, Neri, Petriccioli, Tivegna, Pagliari. All. Ambrosini Rocco.

Marcatori: Petriccioli (4), Tivegna (2), Neri (2), Pangi (2), Simonini, Bergitto, Tonelli.

Norcineria Armando-Garello 4-3

Norcineria Armando: Saloni, Benassi, Bruccini, Cesarini, Delfini, Galassi, Mariotti, Vignozzi, Campana. All. Giannarelli Daniele.

Garello Fc: Grandi, Bologna, Neri, Baracchini, Conti, Dell’Amico, Marchini, Pietra.

Marcatori: Mariotti (2), Bruccini, Conti,Campana, Orlandi, Pietra.