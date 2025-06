Torneo del Sorriso: Calcio Nave e Norcineria Armando le prime semifinaliste

Sarzana, 25 giugno 2025 - Entra nel vivo la fase ad eliminazione diretta della seconda edizione del Torneo del Sorriso, torneo di calcio a 7 in svolgimento al 'Ravecca' di Nave, staccano il biglietto per la semifinale la Norcineria Armando e Calcio Nave rispettivamente contro Gino Hair Salon New e Gelateria Alice. Entrambe le prime semifinaliste con le tre del girone di qualificazione comprese quella dei quarti di finale hanno vinto per il momento entrambe tutte quattro le partite del torneo.

Nella gara vinta largamente dalla accreditata Norcineria Armando in evidenza con un poker di gol il bomber Alessandro Cesarini, mentre nell’altra sfida è stata determinante la tripletta di Nicola Naclerio del Calcio Nave. Sia Norcineria Armando che calcio Nave scenderanno in campo venerdì 27 giugno nelle semifinali, il team di mister Daniele Giannarelli affronterà la vincente tra Weedboys-Eagles fc. Mentre i padroni casa se la vedranno con chi la spunterà tra Garello fc.-Toros.

Calcio Nave-Gelateria Alice 4-1

Calcio Nave: Primavori, Bertonati, Blandini, Simonini, Formicola, Molla, Naclerio, Ottino, Paganini, Petrolo, Zuzolo. All. Vanelli

Marco Gelateria Alice: Ricci, Florio, Galletto, Marchini, Mezzani, Pucciarelli, Ticozzi.

Marcatori: Naclerio (3), Simonini, Mezzani.

Norcineria Armando-Gino Hair Salon 9-3

Norcinera Armando: Giangarè, Vignozzi, Giovanelli, Campana, Benassi, Cantatore, Cesarini, Sbarra, Galassi All. Giannarelli Daniele

Gino Hair Salon New: Lucignani, Arfanotti, Bosinco, Cerretti, Alberti, La Terra, Mancuso, Villa. All. Sorrentino Gabriele

Marcatori: Cesarini (4), Giovanelli (2), Cantatore, Morina, Benassi, Galassi, Sbarra (autorete) Mancuso.