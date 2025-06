Coppa Italia, si parte al ’Picco’ contro la Sampdoria neosalvata

Le Aquile disputeranno la loro prima gara ufficiale, in Coppa Italia, contro la Sampdoria, allo stadio Alberto Picco. Dopo la salvezza conquistata dai blucerchiati domenica sera, nel match contro la Salernitana all’Arechi (furiose polemiche per un rigore evidente non concesso a Soriano, la gara è poi stata sospesa al 65’ per lancio di petardi, fumogeni e seggiolini), la formazione genovese sarà il primo avversario delle Aquile a metà agosto nella gara valida per i trentaduesimi di finale della Coppa. Qualora i bianchi dovessero passare il turno, sfideranno con ogni probabilità il Parma e, in caso di ulteriore vittoria, il Bologna dell’ex mister aquilotto Vincenzo Italiano.

Nel frattempo, ieri lo Spezia ha ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo del difensore sinistro Giuseppe Aurelio, riscattato dal Palermo per 400 mila euro. Confermata l’anticipazione de La Nazione sull’arruolamento in ritiro del portiere della Primavera aquilotta Matteo Leonardo e del terzino sinistro diciottenne Andrea Baldetti. Il diciasettenne estremo difensore, se a Santa Cristina confermerà le ottime qualità messe in mostra nel corso del campionato Primavera, sarà probabilmente arruolato come terzo portiere, dietro a Sarr e Mascardi, considerando che Leandro Chichizola, come a suo tempo anticipato, è sulla strada di Modena (per lui pronto un biennale con ridimensionamento parziale dell’ingaggio). Anche per Andrea Baldetti si profilano ottime prospettive di conferma come potenziale vice di Aurelio. Del resto se si hanno giovani di talento in casa è giusto provare a lanciarli, esattamente come accadde a suo tempo per Maggiore, Vignali, Ceccaroni, Bastoni, Mulattieri e, recentemente, per Mascardi, Bertola, Giorgeschi e Benvenuto.

Fabio Bernardini