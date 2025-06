Colpaccio Sarzana: Tabarelli è rossonero

L’Hockey Sarzana chiude il mercato con il botto. Il club rossonero in vista della diciassettesima stagione consecutiva nel massimo campionato di serie A1 ha ingaggiato Lucas Tabarelli. Dopo l’arrivo di Jan Munè dal Barcellona il presidente Maurio Corona ha ufficializzato il passaggio in maglia rossonera dell’attaccante argentino Lucas Tabarelli dal Giovinazzo. Nella scorsa stagione in Puglia in seire A1 ha messo a segno 25 reti. Un giovane di qualità che il club sarzanese segue da anni. Adesso finalmente indosserà la casacca numero 7. Giocatore di fantasia, velocità e forza nell’affrontare uno contro uno l’avversario. Caratteristiche che saranno apprezzate dall’appassionato e intenditore pubblico del Vecchio Mercato. "Lo stiamo seguendo da cinque anni – ha spiegato Maurizio Corona – e appena saputo che non rientrava nei piani del Giovinazzo, è subito diventato il nostro obiettivo e

poi ha fatto la differenza che Lucas voleva solo Sarzana rifiutando tutte le altre squadre che lo hanno trattato, perché desiderava giocare per la nostra maglia. Voleva giocare al Vecchio Mercato e io sono certo che sapremo ripagarlo, perchè a Sarzana troverà tutto quello che sognava, ma soprattutto per lui troverà l’ambiente giusto per mettere in mostra le sue indiscusse doti". Argentino di San Juan, 24 anni ha giocato con il club Olimpia di San Juan, il club che ha visto crescere Jeronimo Garcia,

prima di approdare al Giovinazzo nella passata stagione. "Sono molto felice – ha detto Lucas Tabarelli – di giocare a Sarzana, è un sogno che cullavo da molti anni e poter realizzare questo sogno in questo bellissimo club che mi ha fatto da subito sentire a casa per me è incredibile. Ho

tante aspettative e sogni nel cassetto e spero che possa essere per me e per la squadra un campionato di vertice. Voglio dire ai tifosi del Sarzana che darò tutto per questa maglia dal’inizio alla fine e al gruppo degli Incessanti aggiungo che avremo molto bisogno del loro sostegno e voglio promettere che se saremo

tutti uniti, squadra e pubblico sarà una grande stagione. Spero di fare molti gol e festeggiarli assieme a loro".

m.m.