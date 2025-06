Torneo del Sorriso: avanti Armando, Calcio Nave, Alice e Weedboys

Sarzana, 19 giugno 2025 – La terza ed ultima giornata della fase eliminatoria in formato spezzatino del Torneo del Sorriso di calcio a 7 in svolgimento al centro sportivo 'Ravecca' di Nave è iniziata con le due vittorie altisonanti della Norcineria Armando nel girone B , dove Cesarini & soci hanno chiuso il girone a punteggio pieno così come quella della Gelateria Alice sui Red Devils con il classico risultato all’inglese.

Nel raggruppamento B invece goleada del calcio Nave che si aggiudica il match contro il Romito Spurs e il primato del girone A. Infine nel girone C risultato a sorpresa i Weedboys rifilano mezza dozzina di reti al Black Lake Sarzanese qualificandosi come prima del raggruppamento, passa il turno anche il Garello Fc che sfrutta al meglio i tre punti contro Aulla senza scendere in campo.

Calcio Nave-Romito Spurs 7-2

Classifica girone A: Calcio Nave 9, Gino Hair Salon New 3, Romito Spurs 0, Chersus Fc 0

Norcineria Armando-Fantela 12-0

Gelateria Alice-Red Devils 2-0

Classifica girone B:Norcineria Armando 9, Gelateria Alice 6, Red Devils 3, Fantela 0

Weedboys-Black Lake Sarzanese 6-4

Garello-Aulla n.d. (6-0 a tavolino)

Classifica girone C: Weedboys 7, Garello Fc 5, Black Lake Sarzanese 4, Aulla -2

Calcio Nave- Romito Spurs 7-2

CALCIO NAVE: Primavori, Bellotti, Simonini, Blandini, Molla, Naclerio, Paganini, Petrolo, Tonelli, Zuzzolo, Bertonati All. Vanelli Marco

ROMITO SPURS: Agolli Daniele, Agolli Alessio, Bonifazio, Cugini, Eminente, Martinez, Pulciani, Scuderi, Pavinelli, Ciampi,

Marcatori: Naclerio (3), Blandini (2), Eminente, Cugini, Simonini, Agolli (aut.)

Norcineria Armando-Fantela 12-0

NORCINERIA ARMANDO: Saloni, Vignozzi, Musetti, Mariotti, Cesarini, Delfini, Galassi,

Parentini, All. Giannarelli

FANTELA: Pavia, Amenta, Cacciatore, Centi, Guastini, Guercio, Ruffini, Tintori Gabriele.All, Tintori Daniele

Marcatori: Mariotti (5), Cesarini (5), Galassi, Musetti

Gelateria Alice-Red Devils 2-0

GELATERIA ALICE: Ricci, Florio, Galletto, Lombardi, Marchini, Mezzani, Poletti, Pucciarelli, Ticozzi.

RED DEVILS: Paolillo, Tuku, Sperandeo, Paita, Gatti, Cupparoi, Cirillo, Capitani, Campani, Aured.

Marcatori: Poletti, Ticozzi

Weedboys-BlackLake Sarzanese 6-4

WEEDBOYS: Provenzano, Franzetti, Luca, Gentile, Mazzei, Lazzoni, Negri, Chaabti.All. Leonardo Scopis/ Alessio Toracca

BLACK LAKE SARZANESE: Bartolozzi, Angelotti, Bellotti, Benassi, Ceccheetti, Santini, Scarlino, Sicuro, Valletta.All. Nicola Lamioni

Marcatori: Chaabti (3), Lazzoni (2), Cecchett, Benassi, Scarlino, Santini, Luca