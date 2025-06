Torneo del Sorriso: anche Garello Fc e Eagles Fc volano in semifinale

Sarzana, 26 giugno 2025 – I Garello Fc si aggiudicano l’ultimo quarto di finale del Torneo del Sorriso in svolgimento al 'Ravecca' di Nave, completando così la griglia delle semifinali in programma venerdì. Nell’ultima sfida ad eliminazione diretta in evidenza per i Garello le doppiette di Lorenzo Dell’Amico e Luca Baracchini, come quelle dei sconfitti Toros di Marco Scatena e Filippo Scieuzo. La formazione di Davide Fortunati e compagni affronterà la temibile 'corazzata' Norcineria Armando nella seconda sfida della serata.

Undici reti in due intensi tempi, invece, nel quarto di finale tra i Weedboys e gli Eagles fc. È l'esito della tiratissima sfida a eliminazione diretta, nella quale hanno prevalso di misura, visti gli ultimi minuti del match, gli Eagles fc (nonostante alcune defezioni nella formazione). In evidenza il poker messo a segno da Eric Tivegna come la doppietta di Nicola Mulattieri. Per i Weedboys uscita dal torneo a testa alta, grande determinazione soprattutto nell’ultimo quarto della ripresa, sotto di quattro reti con molte conclusioni senza esito, solo nel finale hanno sfiorato la grande impresa di portare la partita ai calci di rigore. Eagles fc affronterà il Calcio Nave alle 21 di venerdì.

Garello Fc-Toros 7-5

Garello Fc: Grandi, Orlandi, Marchini, Neri, Dell’Amico, Fortunati, Conti, Baracchini, Bologna. All. Ebainetti.

Toros: Evangelisti, Brozzo, Laghezza Riccardo, Pallini, Parma, Scatena, Scieuzo Luca, Shuhu, Tavoni, Scieuzo Filippo. All. Laghezza Edoardo,

Marcatori : Dell’Amico (2), Baracchini (2), Marchini, Orlandi, Conti, Scatena (2), Scieuzo Filippo (2), Parma.

Weedboys-Eagles fc. 5-6

Weedboys: Cargioli, Lazzoni, Chaabti, Franzetti, Mazzei, Gatti, Luca, Negri, Gentile.

Eagles fc.: Seganti, Mulattieri , Neri, Mannelli, Tivegna, Giovannoni, Bergitto, Pagliari.

Marcatori: Tivegna (4), Mulattieri (2), Luca (2), Mazzei (2), Lazzoni.