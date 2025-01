Campionato Spezzino: il Real Prulla riapre i giochi a Sarzana

La Spezia, 21 gennaio 2025 – Ultima gara del girone di andata di Campionato Spezzino e nel girone Sarzana, Real Prulla ferma la capolista con una clamorosa vittoria e conquista il secondo posto in classifica. Tra i giovani ragazzi capitanati da Benacci, in evidenza Betti, autore di una doppietta. Nelle altre tre gare della giornata, larghe vittorie per Calcio Nave, Bertonati autore di cinque reti, Laghezza e Arcola Fortitude contro Scm.

Al termine della fase ascendente di Campionato Spezzino Aics la neopromossa in Serie A, Lakomitiv Loska in testa alla classifica in solitaria; netta la vittoria contro Fc Prati, man of the match Grassi, autore di una doppietta. Al secondo posto, l' Avanti Tutta che con ben sette reti conquista i tre punti ai danni di Bf. Terzo acuto consecutivo per Spezia Calcio Popolare, trascinato da Alberghini, uomo assist e goleador. Chiude la massima serie, la vittoria di Doi Fanti, squadra diretta da mister Nicolini, vincitrice del precampionato, ma in ombra nella prima parte della stagione.

In serie B, l' attesa gara con il palio la testa della classifica è vinto da ND Trasporti: gli esperti ragazzi del presidente Burtea hanno la meglio sui giovani ragazzi di Melara. Un super Canese, autore di quattro reti, porta alla vittoria FC Pieve. In zona playoff, successo importante per Sorbolo.

In serie C girone 1, seconda sconfitta consecutiva per la Pizzeria dal Mancio: alla rete del capitano Ghironi, rispondono Vitti e Dova per l'Avis Vezzano Ligure. Al Porto Venere sono sufficienti tre reti per ottenere la vittoria e la testa della classifica.

Nel girone 2 della serie C, infine, pirotecnico pareggio tra Real Bozi e Oratorio Don Bosco: 10 reti ciascuno! Pareggio anche tra Ria Real e Terzo Mondo, mentre la capolista BF Next Gen continua la striscia positiva con la vittoria contro Leon Ponteggi.

SERIE A

Lakomitiv Loska-Fc Prati 2024 6-0, Grandi Macchine Fc-Spezia Calcio Popolare 3-6, Doi Fanti-Dinamo Spritz 6-4, Avanti Tutta Pluriparts-Bf Team 7-2.

SERIE B

Fulgor Fc The Garden 6-0, Alfredo Uomo Fc Pieve Fuoricampo 2-4, San Marco Fc Sorbolo F.C. 4-5, Nd Trasporti Rainbow Melara 6-2.

SERIE C

Girone 1

Carbonitalia Enjoyers 0-6, Beverton Scoglietti Italian Yacht Painting 6-4, Pizzeria Dal Mancio Avis Vezzano Ligure 1-3, Spezia 2000 Portovenere Fc 0-3.

Girone 2

Ria Real Terzo Mondo 3-3, Bon Sti Chi C.M.B. Technical Service F.C. 4-7, Real Bozi- Mae Paninoteca Oratorio Don Bosco 10-10, Bf Team Next Gen Leon Ponteggi 6-4.

SERIE SARZANA

Scm-Arcola Fortitude 2-12, Real Prulla-Gozzoviglio Fc 6-2, New Tendola-Laghezza 2-8, Calcio Nave-Officine Meccaniche Alberti 0-8.