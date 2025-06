Shopping e cultura: a Lucca tornano i “Giovedì di luglio”

Lucca, 30 giugno 2025 - Tornano anche quest’estate i tanto attesi “Giovedì di luglio”, le serate di shopping sotto le stelle promosse dal Centro commerciale naturale Città di Lucca di Confcommercio. Un appuntamento ormai tradizionale, che animerà il centro storico con cinque aperture straordinarie dei negozi nei giovedì del mese: 3, 10, 17, 24 e 31 luglio.

I negozi resteranno aperti fino a tarda sera, offrendo a lucchesi e turisti la possibilità di passeggiare tra le vetrine illuminate, gustare un aperitivo o cenare nei tanti bar e ristoranti della città. “Un’iniziativa che funziona e che portiamo avanti con convinzione da anni – commenta il presidente del CCN Matteo Pomini –. I riscontri sono sempre positivi, sia da parte dei commercianti che del pubblico. Lucca si presta perfettamente a una passeggiata serale, e lo shopping nei nostri negozi ne è una naturale prosecuzione. Ci aspettiamo una bella risposta, come ogni anno.”

Ma l’edizione 2025 aggiunge un elemento in più: il cartellone culturale “Giovedì d’autore”, a cura del Gruppo Terziario Donna Confcommercio Lucca Massa Carrara. Tre serate speciali che porteranno nel cortile di Palazzo Sani autori e protagonisti del mondo dell’impresa, della comunicazione e dell’innovazione, in un dialogo aperto con il pubblico.

Si comincia giovedì 3 luglio con Marco Picchi e il suo libro “Leader felice”, una guida per imprenditori e professionisti per conciliare carriera e benessere, senza perdere di vista l’equilibrio tra lavoro e vita privata. Gli incontri proseguiranno giovedì 17 con Jessica Antonello, co-autrice di “Essere startupper”, e si concluderanno giovedì 31 con Federico Lazzarini e il suo “Social proof”. Tutti gli eventi inizieranno alle ore 21, con ingresso libero.

“Vogliamo sommare cultura e aggregazione – afferma la presidente di Terziario Donna e vicepresidente Confcommercio Samanta Cecchi –. Per questo abbiamo scelto di dare spazio ad autori del nostro territorio, portatori di esperienze significative e storie di successo che crediamo meritino di essere ascoltate e condivise.”

Una proposta che punta a valorizzare il centro storico di Lucca non solo come polo commerciale, ma anche come luogo di incontro, crescita e socialità. L’estate lucchese è pronta a decollare tra acquisti, eventi e cultura sotto le stelle.