Torna Arcobaleno d'Estate, la grande festa che illumina tutta la Toscana

Firenze, 10 giugno 2025 – Si apre il prossimo 20 giugno, con un brindisi ospitato dallo storico Caffè delle Giubbe Rosse in piazza della Repubblica a Firenze, la XIII edizione di Arcobaleno d’Estate, la rassegna che anche quest’anno mette al centro la Toscana diffusa, fatta di borghi, angoli nascosti, musei, piazze e stabilimenti balneari. Il contenitore di eventi, che dal 20 al 24 giugno animeranno la regione, è promosso dalla Regione insieme a La Nazione, con il supporto di Toscana Promozione turistica, Fondazione Sistema Toscana e Vetrina Toscana e con la partecipazione delle associazioni di categoria. In programma un ricco calendario di spettacoli, percorsi tra storia, arte ed enogastronomia, escursioni a contatto con la natura, concerti e degustazioni di prodotti tipici, inviti a scoprire una Toscana meno scontata attraverso cammini di lentezza e quiete nei piccoli borghi.

Collettore digitale di tutte le iniziative è lo spazio dedicato ad Arcobaleno d’Estate su www.visittuscany.com, il sito ufficiale della destinazione toscana curato da Fondazione Sistema Toscana, che nell’ultimo anno ha raccolto quasi cinque milioni di visitatori; dal link è possibile consultare un programma in continuo aggiornamento, scaricare il kit grafico per promuovere online e offline le proprie iniziative e trovare le istruzioni per aderire alla rassegna con eventi e offerte. L’anteprima dell’edizione 2025 si terrà il 18 giugno a Barberino del Mugello, con un incontro dal titolo “Sulla via degli Dei tra passato e futuro”: il ritrovo è fissato alle 10.30 al camping il Sergente, dove si svolgeranno una passeggiata e un buffet a base di prodotti enogastronomici del territorio, in collaborazione con Confesercenti Toscana. L’inaugurazione ufficiale avverrà invece venerdì 20 giugno alle Giubbe Rosse, con un brindisi organizzato da Confcommercio Firenze. Il giorno seguente, sabato 21 giugno (ore 17), Grosseto celebrerà il 50° anniversario della costituzione del parco naturale della Maremma con itinerari e visite guidate nel polmone verde, aperte al pubblico e ai lettori de La Nazione, alla presenza del presidente del parco Simone Rusci, seguite da una degustazione di prodotti tipici curata da Coldiretti Grosseto; nella stessa serata Castiglione della Pescaia, all’Orto del Lilli (ore 20), ospiterà il concerto del maestro Giacomo Loprieno e della Ensemble Symphony Orchestra nello spettacolo “The Legend – Tribute to Morricone” per il solstizio d’estate e la giornata europea della musica, con ingresso gratuito a cura della Regione; sempre il 21 alle 18.30, al teatro del Giglio – Giacomo Puccini di Lucca si svolgerà un aperitivo musicale dal titolo “Lucca festeggia la giornata europea della musica” con gli allievi del Conservatorio Luigi Boccherini; in serata (ore 21), Montecatini Alto offrirà “AperOlivi – Fett’unta 2.0”, un percorso di degustazioni di olio e vini toscani accompagnato da passeggiate guidate lungo gli antichi sentieri del borgo e da musica dal vivo, grazie alla collaborazione tra Comune di Montecatini Terme, Confcommercio Pistoia-Prato e Consorzio Lovealto; contestualmente Empoli vivrà dal 20 al 22 giugno l’evento Empoli Classic – Passione & Motori, con raduni ed esibizioni di auto e moto, food e musica, tappa della Mille Miglia sabato 20 giugno dalle 9 alle 17.30 nel centro storico e auto – moto raduni live show il 21 e il 22 a cura di Confesercenti. Dal 20 al 24 giugno la Valdichiana, Capitale toscana della cultura 2025, proporrà itinerari del gusto, mostre, eventi, concerti e iniziative nei borghi di Sinalunga, Trequanda, Chiusi, Sarteano, Pienza, Chianciano Terme, San Casciano dei Bagni, Torrita di Siena, Montepulciano e Cetona, organizzati dall’Unione dei Comuni della Valdichiana. Il 22 giugno Pisa rinnova l’appuntamento con la tradizionale cena sul ponte di Mezzo (ore 19) per 500 persone, con piatti della tradizione toscana, a cura di Confcommercio e Confristoranti, mentre martedì 24 giugno ad Arezzo, nel parco del Prato, si svolgerà dalle 18 la sesta edizione di Aperitivo d’estate, un percorso di gusto tra piatti gourmet, musica live e visite guidate alla scoperta delle eccellenze enogastronomiche locali, a cura di Confcommercio Firenze-Arezzo.