Arezzo, 22 ottobre 2019 - Appuntamento con una settimana a teatro. Si parte con Chimera Arezzo Cabaret al Teatro Virginian mercoledì 23 ottobre alle 21. Ideato, organizzato e condotto dal Trio Progildan (formato dai comici aretini Daniele Marmi, Gilberto Pellegrini e Cristian Materazzi), propone due serate in compagnia di tanti ospiti da tutta Italia.

Lello Arena sarà mattatore in Miseria e Nobiltà al Teatro Signorelli di Cortona giovedì 24 ottobre alle 21.15. Lo spettacolo di Eduardo Scarpetta per la regia di Luciano Melchionna vede in scena oltre a Lello Arena, Maria Bolignano e Giorgia Trasselli. Un’opera comica per anime compatibili con la risata, in attesa del miracolo. “E cos’è il teatro se non il luogo dove il miracolo può manifestarsi?” In un pianeta dove i ricchi sono sempre più ricchi, grazie ai poveri che sono sempre più poveri, non ci resta che… ridere. E a proposito di risate sul palco La calunnia è un venticello al Teatro Verdi di Monte San Savino venerdì 25 ottobre alle 21.

Torna in scena la Compagnia dei polvarone in una commedia brillante in vernacolo scritta e diretta da Roberta Sodi. L’eco della falena sarà al Teatro di Bucine venerdì 25 ottobre alle 21.15. Drammaturgia e regia di Ciro Gallorano, lo spettacolo porta sul palco Sara Bonci e Filippo Mugnai. L’eco della falena è la prima tappa di una ricerca sul concetto di tempo, tempo inteso come ricordo, memoria felice dell’infanzia, memoria traumatica, che si fa assenza e mancanza. Un tempo che scorre e porta via le persone care, che invecchia il nostro corpo, che cura tutto, che trasforma le azioni in abitudine, che vorremmo possedere con violenza, gestire, ma che scivola dalle mani e si fa spesso paura del futuro in quanto ignoto. Il secondo capitolo sarà ispirato a Proust e l’ultimo a Ingmar Bergman.Una donna ci guida nei meandri della sua stanza, che sta a rappresentare il suo mondo interiore. Ogni movimento è sempre volto a far accadere qualcosa, il gesto nasconde in sé qualcosa di ancestrale.

Per la stagione di Laboratori Permanenti al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro giovedì 24 ottobre alle 9 appuntamento con Cedesi Macelleria in cambio di giardino con Chiara Condrò e Stefano Skalkotos. Marta e Vittorio sono una coppia di quarantenni che si amano, convivono e non hanno figli. Il loro equilibrio sentimentale entrerà in crisi quando Marta, non senza difficoltà, annuncia a Vittorio che partirà con un’organizzazione umanitaria verso un fronte di guerra, dove i medici in prima linea operano incessantemente. Domenica 27 ottobre alle 21 sarà la volta di Vuoti d’amore della Compagnia Nove Teatro. Una commedia che non lascia scampo ai sentimenti. Un tuffo nei ricordi di due persone. Un viaggio all’interno di una passione comune: il teatro