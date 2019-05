Arezzo, 14 maggio 2019 - Fumetti, games, giochi da tavolo, cosplay, eventi fantasy: Arezzo per due giorni diventa la capitale del divertimento per grandi e piccini grazie al Chimera Comix, la fiera del gioco e del fumetto.

Sabato 29 e domenica 30 giugno il Prato e la Fortezza della città toscana sono il palcoscenico per un programma fitto di spettacoli, concerti, eventi ludici, concorsi e proposte culturali.

Organizzato dall’Associazione Mystara in collaborazione con la Fondazione Arezzo Intour e la CNA di Arezzo e grazie alla Fondazione Guido d’Arezzo che ha concesso gli spazi, il festival offre la possibilità di immergersi in un mondo pieno di magia dove la dimensione del “gioco” è la sola protagonista.

Il Prato e la Fortezza, si offrono come suggestivo teatro per il festival, sarà pacificamente invaso da un universo di colori e suggestioni.

Qui sarà allestita l’area comics dove fumettisti, editori e autori indipendenti possono mettere in mostra i loro lavori e dove saranno organizzati contest a tema per gli illustratori.

Giochi di carte collezionabili, giochi da tavolo, Dungeons & Dragons, wargames, saranno protagonisti dell’area games con tante associazioni del settore pronte a coinvolgere i visitatori.

Immancabili le console PS4 e Nintendo Switch che nell’area videogames saranno a disposizione del pubblico che potrà provare nuovi videogiochi e sfidarsi in tornei a premi.

Prevista anche l’area dedicata ai Live War Games, dove squadre di sfidanti potranno misurarsi nel Paintball, nell’Archery Games, nel Softair e nel Lasertag.

Nell’area "Live Action Role Play", si potrà giocare con tornei d'arme e avventure fantasy.

Spazio anche al genere Horror con un’area che si ispira ai classici “Vicoli della Paura”, dove il Chimera Comix presenterà il percorso survival zombie.

Nell’area live gli amanti del Cosplay potranno sfidarsi in una doppia gara: la prima è in programma sabato 29 alle ore 18, la seconda domenica 30 alle ore 16.

Quindi, alle ore 22.00, il palcoscenico passerà alla musica con i concerti di cartoon cover band. Con più di 25 anni di carriera, oltre 2.000 concerti, 18 album pubblicati, 4.623.079 di visualizzazioni su YouTube, più di 300.000 fan su Facebook saranno i Gem Boy a far ballare il pubblico la sera del 29 giugno, mentre domenica 30 giugno il gran finale è affidato ai PanPers che presentano lo spettacolo "Non Facciamo Tardi".

Il Chimera Comix dedicherà uno spazio speciale a STAR WARS, la celeberrima saga ideata da George Lucas e al mondo magico di HARRY POTTER.

In omaggio ad Arezzo e alla sua importantissima storia non mancheranno momenti di rievocazione storica con comparse vestite in abiti medievali e rinascimentali, giocolieri, giullari e mangiafuoco.

Il festival accoglierà i suoi visitatori con uno stand dedicato all’enogastronomia dove sarà possibile assaggiare i prodotti tipici del territorio. Orario: sabato 29 giugno dalle ore 11.00 alle ore 24.00; domenica 30 giugno dalle ore 10.00 alle ore 21.30.