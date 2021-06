Arezzo, 23 giugno 2021 - Dopo lunghi mesi in cui la musica dal vivo è stato solo un miraggio si torna a suonare dal vivo e la città di Arezzo torna a distinguersi anche con il ritorno di Arezzo Music Fest, la rassegna promossa da Men/Go Music Fest, manifestazione consolidata a livello nazionale e ormai giunta alla sua diciassettesima edizione. Il festival è inserito nell’ambito di “Anfiteatro sotto le stelle” ed è stato possibile grazie al patrocinio e contributo di Comune di Arezzo e il sostegno e collaborazione di Fondazione Guido D’Arezzo, Fondazione Arezzo Intour, Camera di Commercio di Arezzo-Siena, Consiglio Regionale della Toscana, il main sponsor Estra e la collaborazione di Direzione regionale Musei della Toscana e del Museo Archeologico “Gaio Cilnio Mecenate”.

Si parte il 24 giugno con La Rappresentante di Lista che si esibirà con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria, inaugurando il loro “My Mamma Tour”, dopo il grande successo riscosso all’ultimo Festival di Sanremo. A seguire il 9 luglio ancora una serata ad ingresso libero e prenotazione obbligatoria con “Local Heroes”, in cui si lascerà il palco a quattro artisti giovanissimi, Manfri, Frambo, Brunacci e Spumante in una produzione completamente nuova in collaborazione con Stefano Santoni e al live dei Soul Killa Beatz in occasione dei 10 anni dagli esordi in collaborazione con Arezzochespacca, un evento pensato per dare spazio ai giovani talenti del territorio. Si prosegue il 22 luglio con Motta: il cantautore toscano porterà dal vivo il suo nuovo album “Semplice”, ingresso 20€ + diritti di prevendita, il 31 luglio si gioca in casa con i Negrita per una serata speciale che farà parte di un disco live che prenderà proprio le registrazioni del concerto aretino. Ingresso 25€ + diritti di prevendita. A chiudere il cartellone, il 5 agosto, un nome internazionale come quello dei Calibro35, vanto italiano all’estero per la loro musica fuori da ogni etichetta, concerto ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, e infine, il 26 agosto, i torinesi Subsonica pronti a far ballare il pubblico aretino sulle note di nuove canzoni e hit di culto. Ingresso 25€ + diritti di prevendita.

"Come Comune siamo molto felici di partecipare e sostenere questa manifestazione che nel corso degli anni ha preso sempre più campo, portando anche dei nomi importanti ad Arezzo, e sopratutto quest'anno con il valore aggiunto dell'Anfiteatro e la creazione di sinergie tra le varie realtà della città." (Ilaria Pugi, consigliere comunale del Comune di Arezzo)

"Un altro segnale della capacità e della voglia di ripresa di Arezzo - commenta Francesco Macrì, Presidente di Estra. Così possiamo considerare Men/Go Music Fest. Edizione 17, come dire che ormai fa parte del patrimonio culturale di questa città, che resiste al tempo e che non si piega al Covid. La formula è la stessa delle origini, segno evidente che l'idea era buona e che l'Associazione Music aveva avuto l'intuizione giusta e che il Comune di Arezzo e poi Estra hanno capito che questa manifestazione meritava e continua a meritare attenzione e sostegno".

“Dopo più di anno di grandi difficoltà torna la musica dal vivo con la kermesse Arezzo Music Fest che è il naturale sviluppo di Men/Go Music Fest adattato all’evoluzione dell’emergenza sanitaria. Pur con tutte queste difficoltà organizzare un cartellone così prestigioso e importante ci dà tantissimo entusiasmo per una rinascita collettiva grazie alla musica e alla cultura. Dobbiamo ringraziare per la fiducia e il sostegno tutti i nostri sponsor e partner, a partire dal Comune di Arezzo e da Estra, insieme alle Fondazione Guido d’Arezzo e Arezzo Intour che credono, quanto noi, nell’impatto sociale e culturale della musica e dei concerti dal vivo” (Paco Mengozzi, direttore artistico).

“È con piacere che anche questo anno sosteniamo il Mengo Music Fest. Per noi di Arezzo questo evento è ormai un simbolo, un appuntamento fisso che ogni anno colora di musica la nostra città. Essere sponsor fin dagli esordi del festival è motivo di orgoglio – dichiara il Socio Conad di Arezzo Paolo Gista – e proprio per questo confermiamo ogni anno il nostro sostegno, per ripagare la comunità della fiducia che ripone in noi ogni giorno. Per noi di Conad, valorizzare il territorio con eventi come questo, è da sempre uno dei punti cardine del nostro essere “Persone oltre le cose”. Mi auguro che questo ritrovato momento di aggregazione possa essere di buon auspicio per uscire definitivamente da questo lungo periodo caratterizzato dalle distanze, che ha colpito tutti quanti noi. Sicuro di un altro successo di questa edizione del Mengo Music Fest, faccio il mio personale grande in bocca al lupo a tutta la squadra che organizza con passione e professionalità questo bellissimo evento”.