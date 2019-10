Arezzo, 27 ottobre 2019 - Laboratori Permanenti inizia a ottobre la sua stagione al Teatro alla Misericordia di Sansepolcro e lo fa con spettacoli che si muovono nel contemporaneo, rispettando il teatro classico e senza perdere il legame con la tradizione. Tra i protagonisti Beatrice Visibelli, gli Stalker di Torino, la Compagnia di Chille de la Balanza di Firenze, Bruna Braidotti caposaldo delle proposte del Friuli, ed anche giovani di talento. Inoltre dal 9 al 15 dicembre ci sarà la rassegna teatrale «Portraits on Stage – Teatro e Arte figurativa», che vedrà in scena celebri personaggi della storia dell’Arte: da Peggy Guggenheim a Modigliani, dallo spettacolo su Frida Kahlo alla spettacolo sull’uomo che salvò La Primavera del Botticelli, incontri con le compagnie teatrali e la conferenza su Burri e il teatro, in collaborazione con la Fondazione Burri, al Museo Civico di Sansepolcro.

Prossimo appuntamento alla Misericordia domenica 27 ottobre alle 21 quando sarà la volta di Vuoti d’amore della Compagnia Nove Teatro. Una commedia che non lascia scampo ai sentimenti. Un tuffo nei ricordi di due persone. Un viaggio all’interno di una passione comune: il teatro. Domenica 3 novembre alle 17,30 va in scena “Incontri con la musica: la Vedova allegra di e con Michele Casini, produzione Laboratori Permanenti. L’operetta in tre atti vicenda d’amore, indissolubilmente legata all’aspetto economico e politico rappresentato dall’eredità, di questo vorticoso e nostalgico capolavoro della belle-époque parlerà Michele Casini in una conferenza spettacolo, corredata da filmati dell’operetta pervenuti dai più importanti teatri internazionali. Il 4 novembre alle 9 Messico e Nuvole di e con Caterina Casini, produzione Laboratori Permanenti. Il racconto di un Messico passionale, generoso, sensuale e drammatico, surreale e inquieto, narrato attraverso i suoi pittori, poeti, fotografi e cineasti, seguendo il filo costruito dai meravigliosi scatti fotografici realizzati negli anni ‘30 e ‘60 da Henri Cartier Bresson. Il 6 dicembre alle 21 sul palco La commedia delle donne della Compagnia Arti& Mestieri. Isa e Bea, attrici per sopravvivenza e per arte, cercano di conciliare la loro vita quotidiana con il lavoro. Il 7 dicembre alle 21 c’è Barbara non è qui della Compagnia Teatrale Medem. E’ il 9 marzo 1959 quando Ruth Handler dà a una bambola il nome, in forma diminuitiva, di sua figlia Barbara e fa nascere una star dei giocattoli: la Barbie. Il 19 dicembre alle 19 incontro con la Compagnia Diesis Teatrango e la Compagnia Chille de la Balanza e alle 21 in scena Popolo perfetto di Diesis Teatrango. E ancora, il 20 dicembre alle 21 C’è Nero Di seppia, presentazione dei testi nati dal laboratorio di drammaturgia della Scuola Comunale di Teatro. E dal 9 al 15 dicembre spazio poi a Portraits on stage. Si parte il 9 alle 21 alla Misericordia con Woman before a glass, intorno a Peggy Guggenheim, il 10 dicembre alle 21 c’è Casa di Bambole della Compagnia di Chille de la Balanza, l’11 dicembre Frida Kalho, viva la vida. Il 12 Incontri, 14 passi dentro le scritture con la Compagnia Stalker Teatro, il 13 alle 9 in replica. Il13 dicembre alle 18 presentazione di Daniele Piccini del libro «Tieni anche a me sotto il tuo manto azzurro” e il 14 alle 21 va in scena Modigliani della Compagnia mo-wan. Infine al Museo Civico Sansepolcro il 15 dicembre alle 17 la Conferenza «Burri e il teatro e alle 21 alla Misericordia lo spettacolo L’uomo che salvò la primavera della Compagnia Teatri d’Imbarco.