I Carmina Burana alla Ferdinanda di Artimino

Artimino, 2 luglio 2025 – L’8 luglio, arte, musica e spettacolo si incontrano in uno dei luoghi più affascinanti della Toscana Sarà la suggestiva cornice della Villa Medicea La Ferdinanda di Artimino, patrimonio dell’Umanità Unesco dal 2013, ad accogliere lunedì 8 luglio (con rinvio al 9 in caso di maltempo) la dodicesima rappresentazione della Carmina Burana nella versione originale scenica, a cura dell’associazione O.M.E.G.A. Un appuntamento atteso, che si distingue nel panorama delle proposte musicali estive.

Se infatti molte realtà scelgono di mettere in scena l’opera di Carl Orff con coro, orchestra, pianoforti e percussioni, O.M.E.G.A. opta per l’allestimento integrale voluto dal compositore tedesco: una vera e propria esperienza teatrale, arricchita da mimi, ballerini, trampolieri, mangiafuoco e spettacolari effetti scenici. Protagonisti della serata saranno tre solisti di livello internazionale: il soprano Simonida Miletic, il tenore Matteo Benvenuti e il baritono Lorenzo Martinuzzi, artisti giovani ma già affermati in Italia e all’estero. A dar forza corale all’opera, la formazione “Sesto in Canto”, diretta dal M° Edoardo Materassi, composta da circa 60 elementi. Sul palco anche due pianoforti, affidati ad Alessandro Manetti e Valerio Vezzani, e un’orchestra di sole percussioni, in perfetta coerenza con la visione originale di Orff. Completano il quadro sonoro il Coro dei Bambini “La Casa degli Angeli Custodi”, diretto da Liliana Lascialfari, e gli interventi solistici al flauto di Maria Rosaria Benvenuti.

Ad animare la scena sarà la compagnia La Barraca, che con trampolieri, mimi, danzatori e giochi pirotecnici contribuirà a rendere l’evento un’esperienza immersiva e coinvolgente. La direzione dell’opera è affidata al M° Alan Magnatta Freiles, figura di riferimento ormai riconosciuta anche dal pubblico internazionale. Informazioni e biglietti I biglietti sono disponibili online sul sito www.omegamusica.org, oppure acquistabili presso la tabaccheria di Carmignano (Piazza Vittorio Emanuele 11, tel. 055 87 12 497) o direttamente alla Villa La Ferdinanda di Artimino (tel. 055 87 51 141). Per ulteriori informazioni: O.M.E.G.A. 338 25 66 236.