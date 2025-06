Yuri Tuci vince il Nastro d’Argento 2025 come miglior attore protagonista

Prato, 16 giugno 2025 - L'attore pratese Yuri Tuci è tra i vincitori del Nastro d’Argento 2025 come Miglior attore protagonista commedia, ex aequo con Pietro Castellitto. Il Comune di Prato condivide la notizia di questo riconoscimento straordinario per l'interpretazione di Tuci nel film La vita da grandi, diretto da Greta Scarano (vincitrice anche lei del Nastro d’argento come “Miglior Esordio”), che segna il debutto cinematografico di Yuri. Un debutto capace di lasciare il segno, non solo per la forza della sua presenza scenica, ma per la verità e l’umanità che ha saputo portare sullo schermo. La sindaca Ilaria Bugetti si congratula con l’attore pratese, a cui aveva consegnato il gigliato d’argento in occasione della presentazione del film a Prato lo scorso 3 aprile. "Siamo orgogliosi del riconoscimento per il nostro concittadino Yuri - spiega Bugetti - cui facciamo gli auguri per la promettente carriera che già in così poco tempo ha ricevuto il prestigioso Nastro d’Argento. Con il servizio cultura, nell’ambito della Prato Estate 2025, avevamo già deciso di programmare il suo spettacolo autobiografico scritto insieme ai pratesi Francesco Gori e Lorenzo Clemente. Il 9 luglio sarà l’occasione per festeggiare anche questo importante traguardo." Il premio dei Giornalisti Cinematografici Italiani rappresenta un passo storico: Yuri Tuci è il primo attore con autismo a ricevere questo riconoscimento nella storia dei Nastri. Un segnale importante per il cinema italiano, che apre spazi nuovi, reali, necessari. Il 9 luglio alle 21.30 Yuri sarà a Prato, presso la Corte delle Sculture della Biblioteca Lazzerini, con lo spettacolo Out is me, il progetto teatrale che ha segnato l’inizio di questo percorso e grazie al quale la regista Greta Scarano lo ha scoperto. Un’occasione preziosa per vederlo dal vivo e continuare a raccontare, senza filtri, cosa significa stare al mondo a modo proprio . Out is me è un viaggio nel subconscio di un autistico dall'infanzia all'età adulta, tra paure, psicofarmaci e amori irrisolti. Yuri Tuci racconta la sua esperienza tra surrealismo e realismo, in una performance istrionica. Video, musica elettronica e crudo realismo sociale si fondono in un racconto toccante che sfida lo spettatore a chiedersi: quanto è normale la normalità? L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti.