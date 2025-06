“La Toscana in Bocca”, via all’evento che esalta il gusto pratese

Prato, 12 giugno 2025 - Quindici eccellenze del gusto tra chef, pasticceri, enologi e bartender tutte riunite al Castello dell’Imperatore, per esaltare i sapori pratesi: è tutto pronto per la prima serata de “La Toscana in Bocca”, in programma il 13 e il 14 giugno al Castello dell’Imperatore, a ingresso libero, dalle 19 alle 24. Nella giornata di venerdì – dopo il taglio del nastro in programma alle 18:30 – prenderà quindi il via la terza edizione dell’evento inserito nel cartellone di Eat Prato e nel circuito di Vetrina Toscana. I protagonisti saranno “A Casa Gori”, “La Bussola da Gino”, “Mangia Prato”, “Operà Art Restaurant”, “Quercia di Castelletti”, “Ristorante i Vivai”, “Ristorante Il Capriolo”, “Ristorante Logli Mario”, “Toscana Fair”, “Ultimo Ristorante”, “Il Taba Dolce di Latte”, “Pasticceria Nuovo Mondo”, “Pasticceria Vella Caffè”, “Le Barrique” e la “Strada dei vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi”.

Quella di venerdì sarà anche la serata dell’ospite speciale, Luca Calvani, che alle 20:30 salirà sul palco per essere intervistato dal conduttore della manifestazione Simone Gai. Presenterà il suo ultimo libro, “Cavoli e merende - Ricette e consigli per quattro stagioni”, il racconto di una Toscana vegetariana, sincera e stagionale, fatta di piatti, paesaggi e storie da condividere. Luca Calvani è attore, regista e autore. Dopo una carriera internazionale tra cinema, teatro e televisione, ha scelto di tornare in Toscana, dove ha fondato con il compagno Le Gusciane, una casa tra i boschi trasformata in rifugio di bellezza, convivialità e sperimentazione. Qui ha riscoperto la cucina come atto creativo e gesto d’amore quotidiano. La musica diventerà invece piacevole co-protagonista dell’evento dalle 22.00 con il dj set di Stefano Nardi. Da quest’anno, inoltre, l’esperienza vissuta dai visitatori risulterà ancora più agile, grazie al nuovo sistema di pagamento elettronico: per consumare sarà sufficiente prendere una card alle casse (su cauzione di 2 euro) ricaricarla con il valore che si desidera (i singoli piatti e le bevande hanno un costo che varia tra i 3 e i 10 euro) e pagare così direttamente allo stand preferito. Una volta utilizzata, la card potrà essere restituita alla “cassa resi” per ricevere l’eventuale residuo.

La Toscana in Bocca è un evento promosso da Confcommercio Pistoia e Prato e dal Comune di Prato. Il fornitore ufficiale è Zona, mentre i main sponsor sono Estra e Banca Alta Toscana. L’evento gode inoltre dei contributi di Vetrina Toscana, Omnia Scrl, Camera di Commercio Pistoia-Prato e Unioncamere. Il partner è Fipe Confcommercio. Gli sponsor della manifestazione sono Publiacqua, Cartiere Carrara, Toscocell, Acqua di Toscana San Felice, Ristoro Forniture e Abbigliamento, Le Cotte in Città, Toscodata, TM Wagen, Boni Gomme, Molino Borgioli e Generali Italia (agenzia di viale della Repubblica 276).