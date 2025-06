Prato, un concerto itinerante negli spazi del Cassero Medievale

Prato, 17 giugno 2025 - Domenica 22 giugno alle ore 19:30 il Cassero Medievale di Prato ospita una serata-evento organizzata dal Museo di Palazzo Pretorio in collaborazione con la Scuola di musica "G. Verdi" di Prato. Protagonista l'ensemble madrigalistico “Biagio Pesciolini”, che si esibirà in un concerto itinerante accompagnando i partecipanti attraverso i suggestivi spazi del Cassero, per poi concludere la performance nell'affascinante corte interna. Lungo il percorso, il coro verrà intramezzato dalla narrazione di una guida museale, che fornirà informazioni e cenni storici sulla fortificazione medievale, uno dei luoghi-simbolo della città di Prato, che dal XIV secolo si erge nel centro cittadino e che originariamente metteva in comunicazione diretta le mura della città col Castello dell’Imperatore. Per la partecipazione all’evento, con un biglietto di 4 euro a partecipante, è necessario prenotare al numero 0574 1837859 o alla mail [email protected].

L’appuntamento per i partecipanti è previsto alle ore 19.15 al Museo di Palazzo Pretorio, per poi proseguire verso il Cassero Medievale. Un evento unico nel suo genere, reso ancora più speciale dalla qualità tecnica della formazione diretta da Mya Fracassini, specializzata nel repertorio musicale per sole voci che spazia dalla fine del XV fino alla metà del XVII secolo, e nel riportare in vita le emozioni e le peculiarità del madrigale, composizione vocale a più voci tipicamente italiana, che si caratterizza per la sua grande espressività e complessità armonica. La formazione comprende dagli otto ai dieci elementi, ed è composta dai soprani Beatrice Cioni, Aurora Perugi e Rossella Targetti, dai contralti Cristina Pierattini e Sandra Nistri, dai tenori Andrea Bochicchio e Augusto Biagini, e dai bassi Tommaso Barni e Alessandro Fiesoli.