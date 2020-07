Arezzo, 29 luglio 2020 - Dopo la salita arriva sempre la discesa. Non c’è rappresentazione migliore per descrivere l’edizione 2020 de La Marzocchina, la ciclostorica a partecipazione gratuita del Valdarno Superiore, che quest’anno taglierà il traguardo delle 8 edizioni lasciandosi alle spalle l’emergenza sanitaria che ha messo a dura prova l’intero Paese.

Il ritrovo per le centinaia di appassionati della bicicletta “vintage” che scaleranno le colline valdarnesi è fissato per domenica 13 settembre alle ore 9.00 a San Giovanni, davanti a Palazzo d’Arnolfo, dove avrà ufficialmente inizio l’evento di successo promosso dalla Confcommercio della provincia di Arezzo e dalla Pro Loco di San Giovanni Valdarno con il patrocinio di Regione Toscana, Comuni di San Giovanni Valdarno e Cavriglia, Camera di Commercio di Arezzo-Siena e il contributo di Enel, Dolcezze Savini, Fiore, main sponsor dell’evento, e Banca del Valdarno.

L’edizione 2020 della corsa è stata presentata oggi (29 luglio 2020) nella conferenza stampa convocata nella sede dell’azienda Dolcezze Savini a Figline Valdarno, alla presenza dei sindaci di San Giovanni Valdarno e Cavriglia Valentina Vadi e Leonardo degli Innocenti o Sanni, del presidente della Confcommercio sangiovannese Paolo Mantovani, del segretario generale della Camera di Commercio Arezzo-Siena Marco Randellini, del referente per gli affari istituzionali di Enel Toscana Emiliano Maratea e dei responsabili de “La Marzocchina” Alessio Papi e Francesco Fabbrini. Con loro ad illustrare le collaterali dell’evento c’erano anche Leonardo Pizzuti della direzione generale di Dolcezze Savini, Marco Lanini in rappresentanza del Foto Club “Il Palazzaccio” e il dirigente scolastico dell’ISIS Valdarno Lorenzo Pierazzi.

“La Marzocchina rappresenta un simbolo di rinascita per il Valdarno – hanno esordito i sindaci Valentina Vadi e Leonardo degli Innocenti o Sanni – siamo certi che il fascino di questa ciclostorica riuscirà a catturare tanti iscritti provenienti dalle vallate ma anche fuori regione, lanciando un messaggio di speranza e ripartenza di cui tutti abbiamo bisogno. Tutta la macchina organizzativa ha già predisposto le misure di igiene e sicurezza per far sì che l’evento si possa svolgere nel pieno rispetto delle regole, quindi non rimane che partecipare”.

“Per l’ottava edizione abbiamo predisposto tre tracciati – hanno detto Alessio Papi e Francesco Fabbrini – un corto ed un medio per i ciclisti che vorranno godersi con più tranquillità la giornata e un lungo. La vera novità sarà il percorso, esteso per l’80% all’interno dell’area mineraria di Santa Barbara, zona solitamente interdetta alle persone, in cui saranno organizzati un punto ristoro, a cura di Dolcezze Savini e Fiore, e due punti meccanici per assistere i ciclisti grazie alla collaborazione con Gaudenzi. Sempre qui, il Foto Club “Il Palazzaccio”, partner storico della Marzocchina, allestirà due set fotografici per immortalare i momenti più belli della “gara”.

“Lo scorso anno abbiamo avuto ben 500 iscritti, di cui il 40% provenienti da fuori Toscana – ha detto il presidente della Confcommercio sangiovannese Paolo Mantovani –. Quest’anno le iscrizioni sono partite bene, con persone che varcheranno addirittura il mare per venire qui da noi dalla Sardegna. Segno che la manifestazione si è fatta ormai conoscere in tutta Italia. Siamo sempre più convinti della nostra intuizione di puntare sul cicloturismo, per le ricadute che avrà sulla nostra economia e sulla costruzione di un turismo slow e sostenibile”.

È il sesto anno consecutivo che Enel collabora con La Marzocchina – spiega il referente per la Toscana Emiliano Maratea - un evento sempre più caratteristico che costituisce un unicum nel panorama delle ciclo storiche proprio per il passaggio nella nostra area mineraria, ambiente suggestivo e di grande fascino per i tanti ciclisti che potranno attraversarla, ovviamente con tutte le misure di sicurezza e cautelative del caso. Quest’anno ci saranno quasi 60 km di percorsi all’interno della miniera a cielo aperto di Santa Barbara, oggi al centro di un importante progetto di riqualificazione nel segno della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare in collaborazione con le Istituzioni e con il tessuto sociale del territorio. Un elemento di speranza che ci auguriamo contribuisca alla ripartenza e al rilancio delle meravigliose terre del Valdarno".

“Anche la scuola darà il suo contributo: le studentesse e gli studenti dell’ISIS Valdarno indirizzo moda realizzeranno delle mascherine fashion legate alla Marocchina, il cui ricavato andrà in beneficienza al Calcit – spiega il dirigente scolastico Lorenzo Pierazzi – è ancora allo studio, invece, l’accoglienza ai partecipanti che dovrà essere fatta dai ragazzi della sezione turismo nel pieno rispetto delle regole di sicurezza”.