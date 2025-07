Beach soccer, mese intenso per il Lenergy Pisa Beach soccer

Pisa, 1 luglio 2025 - Parte un nuovo mese di appuntamenti importanti all’orizzonte per il Lenergy Pisa Beach Soccer. A luglio si riparte da San Benedetto del Tronto, che questa settimana ospita l’Under 20 nerazzurra per l’ultima giornata del campionato del girone B del campionato di categoria. Domani alle 18.30 (con diretta YouTube Lega Nazionale Dilettanti) sarà a tutti gli effetti uno spareggio per i ragazzi di mister Martin Miglionico, che si giocheranno l’accesso alla fase finale della competizione con l’Icierre Lamezia Beach Soccer, avanti di un solo punto in classifica. A partire da giovedì tocca invece alla Coppa Italia Under 20, con il quarto di finale nerazzurro in programma alle 17 contro la vincente tra We Beach Catania e Terracina Bs.

Sarà dunque il mese dei giovani, del prosieguo del terzo Trofeo del Litorale Pisano all’Orange Beach di Tirrenia, ma anche della Poule Scudetto. Archiviata la tappa di Alghero, torna infatti il campionato di serie A con la tappa di Castellammare di Stabia dal 9 al 10 luglio, in cui il Lenergy Pisa sfiderà Happy Car Sambenedettese Bs e Domusbet.tv Catania Bs. Ma soprattutto cresce l’attesa per la tappa di Tirrenia, valida per Poule Scudetto e Poule Promozione. Dal 17 al 20 luglio le migliori squadre d’Italia si ritroveranno sul litorale pisano per l’ultimo appuntamento della regular season, valido per definire le classifiche dei due gironi e dunque l’accesso alla fase finale di Cirò Marina. Al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia il Lenergy Pisa affronterà Roma Bs il 18 luglio alle 17:45, Cagliari Bs il 19 luglio alle 17:15 e Bologna Bs il 20 luglio alle 17:15. Sarà un’occasione unica e completamente gratuita per ammirare dal vivo tutto lo spettacolo del beach soccer.