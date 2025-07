Mengo Music fest, parte il conto alla rovescia

Arezzo, 1 luglio 2025 – Manca sempre meno a MEN/GO MUSIC FEST, il festival che da 21 anni anima l'estate ad Arezzo ed è diventato un punto di riferimento per la musica dal vivo in tutta Italia e che andrà in scena quest'anno a Parco il Prato dall'8 al 13 luglio. Il cast completo conta oltre 50 artisti tra live e dj set, con una proposta artistica sempre eclettica, contemporanea e di qualità.

Un'edizione speciale, che prenderà il via con un omaggio corale a Paolo Benvegnù, artista profondamente legato alla città di Arezzo, con la partecipazione di colleghi, amici e compagni di palco. Da Ermal Meta a Irene Grandi, passando per Dente, Giovanni Truppi, Amanda Sandrelli, Piero Pelù, Tosca e tantissimi altri, quella dell'8 luglio sarà una serata a ingresso libero con donazione destinata alla famiglia Benvegnù, realizzata in collaborazione con Officine della Cultura e Woodworm.

Nei giorni successivi si alterneranno alcuni dei nomi più interessanti della scena italiana e internazionale: Giorgio Poi, Joan Thiele, Lucio Corsi, Samuel, Fast Animals e Slow Kids Adi Oasis, Fitness Forever, Boss Doms, Afterhours – con il tour del ventennale di “Ballate per piccole iene”, Pupo - che nella sua città festeggerà i 50 anni di carriera e darà il via al suo tour mondiale - e tantissime realtà tra le più interessanti della scena attuale.

MEN/GO MUSIC FEST si conferma così un punto di riferimento imprescindibile nel panorama dei festival estivi italiani, capace di intrecciare musica, territorio, comunità e visione. Spiega infatti Paco Mengozzi, direttore artistico del festival e presidente dell'associazione Music!:

"È una grandissima soddisfazione presentare la XXI edizione del Men/go Musica Fest icol patrocinio e contributo del Consiglio Regionale della Toscana, la regione Toscana, il presidente Giani che supportano e sostengono la manifestazione, che vedrà in questa edizione un cast stellare con oltre 50 artisti nelle serate dall'8 al 13 luglio. Si spazia in tutti i generi musicali, con nomi importanti a partire dalla serata omaggio a Paolo Benvegnù, con tantissimi artisti fino alla grande chiusura con i 50 anni di carriera di Pupo nel mezzo da Lucio Corsi, gli Afterhours, Ralph, Samuel e tanti altri per un evento imperdibile Grazie al Consiglio e alla Regione che sostengono la manifestazione, con un rapporto che si consolida e cresce nel tempo e siamo felicissimi di questo”.

A lui fa eco la Consigliera della Regione Toscana Federica Fratoni, durante la conferenza di presentazione di MEN/GO MUSIC FEST presso il Consiglio Regionale della Toscana a Firenze:

“Il Consiglio Regionale ben volentieri si unisce a un momento di vitalità delle Toscana e nelle sue tante sfaccettature non può mancare la grande musica e quindi un grande grazie va agli organizzatori, prima di tutto, che hanno messo insieme un programma straordinario, agli sponsor, alle persone che sostengono l'iniziativa con la possibilità di fruire gratuitamente di molti spettacoli: credo sia un elemento di valore aggiunto. Quindi promuovere la musica davvero in maniera libera e partecipata è un grande elemento di forza, per cui mi auguro che, come lo scorso anno, i numeri si ripetano e anzi riescano a crescere. Attendiamo giovani e turisti per una bellissima festa estiva nella nostra splendida Toscana”.

E aggiunge la Consigliera Lucia De Robertis:

“Una grande festa per Arezzo per tutta la Toscana, ‘che estate sarebbe ad Arezzo senza il Men/ngo’, mi verrebbe da dire. Ormai un appuntamento per cui tanti aretini addirittura organizzano le proprie le ferie; quindi, vuol dire che è una manifestazione radicata nel territorio, vuol dire che è amata, vuol dire che ha bucato nel cuore dei giovanissimi che vengono anche da fuori città. Siamo molto felici di vedere, in uno scenario straordinario che è quello del Prato di questa Fortezza recuperata grazie a una grande intuizione di molti anni fa, tanti giovani che serenamente si riuniscono tutti insieme con un obiettivo che è quello del divertimento”.

Mentre l’Assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili del comune di Arezzo, Federico Scapecchi, continua:

“È un piacere presentare anche quest'anno ad Arezzo Men/go Music Fest. Ringrazio anche Regione Toscana per il sostegno, un sostegno che gli enti locali dal Comune alla Regione ormai da anni assicurano in maniera trasversale, segno che il lavoro fatto dall'Associazione Music! negli anni è stato importante, inclusivo, utile alla Città e alla Regione per la promozione del divertimento, della cultura, ma anche del turismo visto che i circa 10.000 spettatori di media giornalieri che arrivano al Men/Go provengono da ogni parte d'Italia”.

“La Fondazione Arezzo Intour – commenta il presidente Simone Chierici – sostiene il “Mengo Music Fest” nella volontà di valorizzare un evento che si rivolge soprattutto a un pubblico giovane ed è capace di rendere ancora più attrattiva l’estate di Arezzo. Anno dopo anno, infatti, questa rassegna ha conquistato una crescente attenzione nel panorama degli eventi musicali italiani, con una programmazione sempre più accurata e di qualità. Crediamo pertanto che questa sia una di quelle scommesse vinte che fanno più ricca l’offerta turistica cittadina”.

Francesco Macrì, presidente di Estra, dichiara:

Estra ha sempre seguito e sostenuto il Mengo Music Fest. Lo ha fatto nella convinzione che questo evento avesse tutte le qualità per diventare un grande festival nazionale e, contemporaneamente, per entrare nel Dna culturale di Arezzo. Qualità che il Mengo ha puntualmente confermato. Lo ha fatto perché, da impresa nata anche in questo territorio, sostiene le eccellenze culturali nella convinzione che non esista sviluppo economico e sociale senza crescita culturale. E la peculiarità del Mengo, cioè quello di puntare alla valorizzazione dei giovani artisti, è una strategia vincente.

Anche Luca Benvenuti, amministratore delegato di Unoaerre Industries Spa, rinnova il sostegno al Festival:

“Anche quest’anno Unoaerre è orgogliosa di rinnovare il proprio sostegno al Men/go Music Fest, una manifestazione che rappresenta non solo un punto di riferimento culturale per Arezzo, ma anche un’occasione concreta di valorizzazione del talento, dell’aggregazione giovanile e dell’identità del territorio. Da oltre vent’anni, il Festival porta nella nostra città musica di qualità, energia positiva e una visione aperta e contemporanea del mondo culturale e artistico. Come azienda profondamente radicata ad Arezzo e oggi tra i principali player internazionali del settore orafo, sentiamo forte la responsabilità di restituire valore alla comunità in cui operiamo e di sostenere quelle iniziative che, come il Mengo, parlano alle nuove generazioni con linguaggi moderni, inclusivi e coinvolgenti. Sostenere la musica, l’arte e la creatività significa contribuire alla crescita di una società più dinamica, consapevole e coesa. Ed è anche un modo per confermare la nostra visione di impresa, che guarda all’innovazione senza dimenticare le proprie radici. Il Mengo Music Fest è una di quelle esperienze che fanno bene alla città, ed è un onore per Unoaerre farne parte”.

Nicola Ciolini, amministratore delegato di Estra, aggiunge:

“Ci sono eventi che passano e non lasciano segni. Il Men/go Music Fest fa invece parte della storia della cultura musicale e giovanile di Arezzo e, ormai da tempo, della Toscana. Fin dal suo esordio in un quartiere periferico ha fatto e mantenuto una precisa scelta identitaria: qualità della musica, innovazione e opportunità per giovani rivelazioni. Scelta che ha indotto Estra a sostenere un’esperienza che agli inizi è stata una scommessa e che oggi è una realtà affermata nel panorama nazionale del festival musicali. Un evento che ha trovato in Arezzo, nel parco del Prato e nel centro storico, la sua sede naturale con una perfetta integrazione tra il Men/go e la città”.

Charity Partner ufficiale del Mengo Music Fest 2025 sarà Oxfam Italia. Organizzazione umanitaria - nata in Toscana - impegnata nella lotta alle disuguaglianze e a garantire l’accesso all’acqua pulita nelle più gravi crisi umanitarie del mondo.

''Siamo orgogliosi di essere partner di uno degli eventi musicali più attesi dell’estate. Una collaborazione nata da una visione condivisa: la musica ha il potere straordinario di unire le persone e amplificare la voce di chi, troppo spesso, resta inascoltato.– dichiara Sorinel Ghetau, direttore dei programmi di Oxfam Italia – Nel cuore del Festival saremo presenti con uno stand insieme ai nostri volontari e al nostro staff: qui il pubblico potrà scoprire i nostri progetti e diventare parte attiva del nostro lavoro per costruire e immaginare insieme un futuro più giusto, nei 70 Paesi dove siamo a fianco delle comunità più povere e vulnerabili. In particolare, a Gaza, dove nell’ultimo anno e mezzo abbiamo soccorso oltre 1,2 milioni di persone con aiuti salva-vita, ma dove oggi gli sforzi umanitari sono quasi del tutto compromessi: l’ingresso degli aiuti coordinato dalle Nazioni Unite è stato bloccato nuovamente e la prospettiva di una Pace duratura appare sempre più remota. Ogni giorno siamo testimoni delle conseguenze devastanti del conflitto su donne, uomini e bambini. Per questo dall’8 al 13 luglio invitiamo tutte e tutti a unirsi al nostro appello per un cessate il fuoco permanente e per una risposta umanitaria imparziale, indipendente e neutrale. Un messaggio che potrà essere amplificato anche dagli artisti che si alterneranno sul palco, per chiedere con forza alla comunità internazionale di agire per fermare le gravi violazioni del diritto umanitario e porre fine alla sofferenza quotidiana che colpisce oltre 2 milioni di persone, in gran parte bambini".

Di seguito il programma completo:

Martedì 8 luglio, ore 18 SFIORIAMOCI – Una serata per Paolo Benvegnù

(in collaborazione con Officine della Cultura e Woodworm)

ingresso libero con donazione per famiglia Paolo Benvegnù

i Benvegnù, Alessandro Fiori, Amanda Sandrelli, Andrea Franchi, Andrea Satta, Beatrice Antolini, Ex Scisma (Gallo, Manfroi, Mazo, Poli, Tagliola, Ferrario), Dente, Enea Ferrali, Ermal Meta, Gattotoro, Giorgio Maria Condemi, Giovanni Truppi, Giulio Casale, Guglielmo Ridolfo Gagliano, Irene Grandi, Lamante, Marc Huygens (Venus), Marco Olivotto, Marina Rei, Piero Pelù, Tosca, The Zen Circus djset e con, in apertura, dalle 18: Gabriele Berioli, Gianni Bruschi & Santiago Fernandez, Noi Nati male, OH! EH?, Sexile. Mercoledì 9 luglio, ore 18 ingresso gratuito

Medivh Mercedes Lorenzo YASMINA OSAKA FLU GIORGIO POI GIUSE THE LIZIA JOAN THIELE Giovedì 10 luglio, ore 18 ingresso gratuito

Lenz Gattotoro MAZZARIELLO BELIZE CHRIS LAVORO LUCIO CORSI SAMUEL djset

Venerdì 11 luglio, ore 18 ingresso gratuito

IL MAGO DEL GELATO FITNESS FOREVER ADI OASIS MEFISTO BRASS DOV'è LIANA BOSS DOMS djset Sabato 12 luglio, ore 18 biglietti disponibili

DSRT KOSMO (carne fresca) ELEPHANT BRAIN PRIMA STANZA A DESTRA FAST ANIMALS AND SLOW KIDS AFTERHOURS KLANG club djset RALF djset Domenica 13 luglio, ore 18 – ESTRA NIGHT ingresso gratuito

Improvviso Corso Italia TOMMiBOY djset PUPO TRASH party

Torna anche quest'anno lo spin off di MEN/GO MUSIC FEST da Sugar (Corso Italia 60): MEN/GO CULT accoglierà una serie di incontri esclusivi con gli artisti nello Sugar Stage.

Qui il programma:

MERCOLEDÌ 9 LUGLIO ORE 18

Incontro con JOAN THIELE

Modera Gianmarco Aimi

GIOVEDÌ 10 LUGLIO ORE 19

Incontro con SAMUEL

Modera Lorenzo Statti

Venerdì 11 luglio ore 18

Incontro con BOSS DOMS

Modera Melissa Frulloni

Venerdì 11 luglio ore 19

Incontro con MANUEL AGNELLI

Moderano Fabio Mugelli e Marco Gallorini

VENERDÌ 11 LUGLIO ORE 17.30

Incontro con ANIMALI VELOCI E BAMBINI LENTI

Modera Alessio Franci