Arezzo, 1 luglio 2025 – A Sant’Andrea torna “la notte del museo”

Domenica 6 luglio Museo aperto, poi dalle 19 alle 24 aperitivi, drink, panini e musica con il concerto dei West Chiana.

Domenica 6 luglio è prevista l’ultima apertura estiva nelle domeniche della Fiera Antiquaria di Arezzo del Museo di Porta Sant’Andrea (MuSA) con orario al mattino dalle 10 alle 12.30 e al pomeriggio dalle 15 fino alle 24.

I visitatori potranno accedere dalla corte del Museo in via Garibaldi 15, l’ingresso è gratuito. Questa iniziativa è in collaborazione con la Fondazione Arezzo InTour che ha inserito l’apertura del MuSA tra gli eventi collaterali della Fiera stessa.

Alla sera la seconda edizione della “Notte del Museo”: dalle 19 alle 24, durante l’apertura del Museo, nella corte si terrà una degustazione di vini al calice, aperitivi, drink a partire dalle 19:00 e sarà possibile mangiare con panini alla piastra e patatine fritte.

In questa cornice di svago si terrà, alle 21.30, il concerto dei “West Chiana”, gruppo locale country rock con un loro repertorio folk.

IL MUSEO DI PORTA SANT’ANDREA (MuSA)

Il MuSA è stato il primo complesso museale a prendere vita nella realtà della Giostra del Saracino, frutto di un investimento importante e lungimirante del Quartiere di Porta Sant’Andrea, che nel 2011 ha portato alla nascita del Museo.

Oggi, le stanze del MuSA custodiscono: le Lance d'Oro vinte dal 1933 a oggi nella Sala delle Vittorie “Faliero Papini”, i Vessilli recanti lo Stemma e il Santo del Quartiere, l'elmo del Capitano realizzato a sbalzo da artigiani locali nel 1934, alcuni dei costumi realizzati nel 1934 da Luigi Sapelli detto "Caramba” e di “Nino” Vittorio Novarese, autore del rifacimento del 1956; numerose opere d’arte e cimeli raccolti negli anni. Nelle stanze adiacenti al museo sono presenti la Sala del Consiglio "Giuseppe Municchi", la Sala Costumi e la Segreteria del Quartiere.

Per visite su appuntamento contattare via WhatsApp il numero 3292610458 (referente Gianni Sarrini).

Scopri di più sul MuSA: https://www.portasantandrea.com/il-museo-storico/