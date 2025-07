Arezzo, 1 luglio 2025 – Arriva un appuntamento imperdibile per gli amanti della tradizione teatrale e della commedia popolare. A Montagnano è tutto pronto per la 34ª edizione del Premio di Teatro Popolare «Il Giogo», che per dieci giorni - da domani al 12 luglio - animerà Piazza della Chiesa ogni sera alle 21.30. «Il Giogo» è una a festa della cultura popolare, che valorizza il talento, la passione e l’impegno delle compagnie amatoriali che si alterneranno sul palco. In arrivo compagnie teatrali provenienti da varie zone del Centro Italia, con spettacoli brillanti, ironici e commoventi, capaci di raccontare la società attraverso il linguaggio universale del teatro. Domani spetterà ai più piccoli aprire la rassegna con il loro «Gioghino», lo spettacolo dei gruppi di teatro per bambini a cura di Valeria Gudini. E, come da tradizione, il Giogo vivrà il suo gran finale di sabato 12 luglio con la serata enogastronomica e di premiazioni alle compagnie, durante la quale interverranno anche ospiti illustri che saranno premiati con il Giogo d’Argento. Dopo la partenza di domani, giovedì 3 luglio va in scena Matrimonio in tre con Il Carro di Corciano per la regia di Cesare Giugliarelli, il 4 luglio Io, Alfredo e Valentina Compagnia Il Teatraccio di Grosseto regia: Claudio Matta. Il 5 luglio Quà nessuno è fisso con Le Voci di Dentro di Assisi. Domenica 6 luglio Calendar Girl di Laboratorio Teatrale «Ridi Pagliaccio». Martedì 8 luglio Muse col Gruppo Ostinati della Libera Accademia di Teatro di Arezzo, il 9 luglio Abbasso i mariti con L’Antica Fraschetta di Bucine, l’11 luglio L’Ispettore della Compagnia Il Giogo di Montagnano per la regia di Fabio Fedeli. Sabato 12 luglio, alle 20 serata gastronomica e premiazioni finali, con l’assegnazione del prestigioso Giogo d’Argento e dei premi speciali Cultura – Giornalismo – Economia.