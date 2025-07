Jennifer Lopez a Lucca, attivati parcheggi straordinari

Lucca, 1 luglio 2025 - In vista dell’attesissimo concerto di Jennifer Lopez, in programma domenica 21 luglio sotto le Mura di Lucca, nell’ambito del Summer Festival 2025, la città si prepara ad accogliere migliaia di spettatori con un piano straordinario per la viabilità e la sosta.

Attivati parcheggi speciali in prossimità dell’area concerto, con l’obiettivo di agevolare l’arrivo e il deflusso del pubblico. I posti auto riservati saranno accessibili solo su prenotazione e acquistabili esclusivamente online, attraverso il portale ufficiale www.luccaplus.it oppure su eventi.parcheggilucca.it.

Nessuna vendita in loco il giorno dell’evento: gli organizzatori raccomandano di prenotare il prima possibile, sia per garantirsi un posto nelle aree più vicine al palco, sia per evitare disagi legati all’afflusso.

L’invito è chiaro: chi desidera vivere senza stress quello che si preannuncia come uno degli eventi musicali più iconici dell’estate italiana, deve organizzarsi per tempo. La presenza di J.Lo sotto le Mura storiche di Lucca è infatti un appuntamento unico, e la città si sta attrezzando per offrire un’accoglienza all’altezza dell’occasione. Ulteriori aggiornamenti sulla viabilità e i servizi attivi per l’evento saranno resi noti nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali del Lucca Summer Festival.